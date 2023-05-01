कौन हैं 17 साल छोटी वसीम अकरम की दूसरी पत्नी? सोशल वर्क में बना चुकी हैं बड़ी पहचान
वसीम अकरम से शादी करने के बाद शनीरा अकरम ने इस्लाम अपना लिया। ऑस्ट्रेलिया की नागरिक शनीरा, वसीम अकरम से 17 साल छोटी हैं और यह उनकी दूसरी शादी थी.
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कौन हैं 17 साल छोटी वसीम अकरम की दूसरी पत्नी? सोशल वर्क में बना चुकी हैं बड़ी पहचानवसीम अकरम से शादी करने के बाद शनीरा अकरम ने इस्लाम अपना लिया. ऑस्ट्रेलिया की नागरिक शनीरा, वसीम अकरम से 17 साल छोटी हैं और यह उनकी दूसरी शादी थी. (Wasim Akram Instagram)
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कौन हैं 17 साल छोटी वसीम अकरम की दूसरी पत्नी? सोशल वर्क में बना चुकी हैं बड़ी पहचानपेशे से सोशल वर्कर शनीरा अकरम ने 2019 में 'द फ्रेड होलोस फाउंडेशन' के ग्लोबल कैंपेन के साथ काम करना शुरू किया. इस फाउंडेशन का मकसद ऐसी अंधेपन की समस्या को खत्म करना है जिसे रोका जा सकता है. (Wasim Akram Instagram)
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कौन हैं 17 साल छोटी वसीम अकरम की दूसरी पत्नी? सोशल वर्क में बना चुकी हैं बड़ी पहचानवसीम की पहली पत्नी हुमा मुफ़्ती का 2009 में बीमारी के कारण निधन हो गया था. शनीरा से वसीम की एक बेटी है जिसका नाम आयला है; उसका जन्म 2014 में हुआ था. (Wasim Akram Instagram)
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कौन हैं 17 साल छोटी वसीम अकरम की दूसरी पत्नी? सोशल वर्क में बना चुकी हैं बड़ी पहचानवसीम अकरम के करियर की बात करें तो, इस शानदार बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने 104 टेस्ट मैचों में 414 विकेट और 356 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 502 विकेट लिए हैं. उन्हें आज भी पाकिस्तान के अब तक के सबसे बेहतरीन तेज़ गेंदबाज़ों में से एक माना जाता है. (Wasim Akram Instagram)
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कौन हैं 17 साल छोटी वसीम अकरम की दूसरी पत्नी? सोशल वर्क में बना चुकी हैं बड़ी पहचान25 मार्च 1992 को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की ऐतिहासिक जीत में अकरम ने अहम भूमिका निभाई थी. वसीम अकरम अब एक मशहूर कमेंटेटर के तौर पर काम करते हैं. क्रिकेट की दुनिया में उनकी आवाज को भरोसेमंद माना जाता है. (Wasim Akram Instagram)