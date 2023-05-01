कौन हैं 17 साल छोटी वसीम अकरम की दूसरी पत्नी? सोशल वर्क में बना चुकी हैं बड़ी पहचान

वसीम अकरम के करियर की बात करें तो, इस शानदार बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने 104 टेस्ट मैचों में 414 विकेट और 356 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 502 विकेट लिए हैं. उन्हें आज भी पाकिस्तान के अब तक के सबसे बेहतरीन तेज़ गेंदबाज़ों में से एक माना जाता है. (Wasim Akram Instagram)