विज्ञापन
विशेष लिंक

Virat Kohli New Tattoo: विराट कोहली का नया टैटू हुआ वायरल, फैंस बोले- किंग का नया अवतार

विराट कोहली का नया टैटू हुआ वायरल हो रहा है. फैंस बोले ये किंग का नया अवतार है.

Gallery View
Share
  • Virat Kohli New Tattoo: &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup2;, &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;- &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;
    Virat Kohli New Tattoo: विराट कोहली का नया टैटू हुआ वायरल, फैंस बोले- किंग का नया अवतार
    विराट कोहली ने अपने लेफ्ट आर्म पर नया टैटू बनवाया है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
    Share
  • Virat Kohli New Tattoo: &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup2;, &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;- &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;
    Virat Kohli New Tattoo: विराट कोहली का नया टैटू हुआ वायरल, फैंस बोले- किंग का नया अवतार
    नए टैटू का डिजाइन पानी में उठने वाली लहरों (रिपल इफेक्ट) जैसा नजर आ रहा है.
    Share
  • Virat Kohli New Tattoo: &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup2;, &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;- &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;
    Virat Kohli New Tattoo: विराट कोहली का नया टैटू हुआ वायरल, फैंस बोले- किंग का नया अवतार
    कोहली के इस नए लुक ने फैंस के बीच जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है.
    Share
  • Virat Kohli New Tattoo: &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup2;, &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;- &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;
    Virat Kohli New Tattoo: विराट कोहली का नया टैटू हुआ वायरल, फैंस बोले- किंग का नया अवतार
    यह टैटू उनके पहले से मौजूद फुल-स्लीव आर्टवर्क का हिस्सा बताया जा रहा है.
    Share
  • Virat Kohli New Tattoo: &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup2;, &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;- &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;
    Virat Kohli New Tattoo: विराट कोहली का नया टैटू हुआ वायरल, फैंस बोले- किंग का नया अवतार
    रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस टैटू पर कई सेशन में काम किया गया है और यह अभी भी प्रोग्रेस में है.
    Share
  • Virat Kohli New Tattoo: &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup2;, &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;- &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;
    Virat Kohli New Tattoo: विराट कोहली का नया टैटू हुआ वायरल, फैंस बोले- किंग का नया अवतार
    क्रिकेट के मैदान के साथ-साथ विराट का स्टाइल भी चर्चा में रहता है, और उनका यह नया टैटू फिर सुर्खियां बटोर रहा है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com