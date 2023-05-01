Virat Kohli New Tattoo: विराट कोहली का नया टैटू हुआ वायरल, फैंस बोले- किंग का नया अवतार

Virat Kohli New Tattoo: \u0935\u093f\u0930\u093e\u091f \u0915\u094b\u0939\u0932\u0940 \u0915\u093e \u0928\u092f\u093e \u091f\u0948\u091f\u0942 \u0939\u0941\u0906 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932, \u092b\u0948\u0902\u0938 \u092c\u094b\u0932\u0947- \u0915\u093f\u0902\u0917 \u0915\u093e \u0928\u092f\u093e \u0905\u0935\u0924\u093e\u0930 \u0935\u093f\u0930\u093e\u091f \u0915\u094b\u0939\u0932\u0940 \u0928\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u0932\u0947\u092b\u094d\u091f \u0906\u0930\u094d\u092e \u092a\u0930 \u0928\u092f\u093e \u091f\u0948\u091f\u0942 \u092c\u0928\u0935\u093e\u092f\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0915\u0940 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u0930 \u0924\u0947\u091c\u0940 \u0938\u0947 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0939\u094b \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0902. Virat Kohli New Tattoo: \u0935\u093f\u0930\u093e\u091f \u0915\u094b\u0939\u0932\u0940 \u0915\u093e \u0928\u092f\u093e \u091f\u0948\u091f\u0942 \u0939\u0941\u0906 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932, \u092b\u0948\u0902\u0938 \u092c\u094b\u0932\u0947- \u0915\u093f\u0902\u0917 \u0915\u093e \u0928\u092f\u093e \u0905\u0935\u0924\u093e\u0930 \u0928\u090f \u091f\u0948\u091f\u0942 \u0915\u093e \u0921\u093f\u091c\u093e\u0907\u0928 \u092a\u093e\u0928\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0920\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u0932\u0939\u0930\u094b\u0902 (\u0930\u093f\u092a\u0932 \u0907\u092b\u0947\u0915\u094d\u091f) \u091c\u0948\u0938\u093e \u0928\u091c\u0930 \u0906 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948. Virat Kohli New Tattoo: \u0935\u093f\u0930\u093e\u091f \u0915\u094b\u0939\u0932\u0940 \u0915\u093e \u0928\u092f\u093e \u091f\u0948\u091f\u0942 \u0939\u0941\u0906 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932, \u092b\u0948\u0902\u0938 \u092c\u094b\u0932\u0947- \u0915\u093f\u0902\u0917 \u0915\u093e \u0928\u092f\u093e \u0905\u0935\u0924\u093e\u0930 \u0915\u094b\u0939\u0932\u0940 \u0915\u0947 \u0907\u0938 \u0928\u090f \u0932\u0941\u0915 \u0928\u0947 \u092b\u0948\u0902\u0938 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u091c\u092c\u0930\u0926\u0938\u094d\u0924 \u0909\u0924\u094d\u0938\u0941\u0915\u0924\u093e \u092a\u0948\u0926\u093e \u0915\u0930 \u0926\u0940 \u0939\u0948. Virat Kohli New Tattoo: \u0935\u093f\u0930\u093e\u091f \u0915\u094b\u0939\u0932\u0940 \u0915\u093e \u0928\u092f\u093e \u091f\u0948\u091f\u0942 \u0939\u0941\u0906 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932, \u092b\u0948\u0902\u0938 \u092c\u094b\u0932\u0947- \u0915\u093f\u0902\u0917 \u0915\u093e \u0928\u092f\u093e \u0905\u0935\u0924\u093e\u0930 \u092f\u0939 \u091f\u0948\u091f\u0942 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0938\u0947 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926 \u092b\u0941\u0932-\u0938\u094d\u0932\u0940\u0935 \u0906\u0930\u094d\u091f\u0935\u0930\u094d\u0915 \u0915\u093e \u0939\u093f\u0938\u094d\u0938\u093e \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948. Virat Kohli New Tattoo: \u0935\u093f\u0930\u093e\u091f \u0915\u094b\u0939\u0932\u0940 \u0915\u093e \u0928\u092f\u093e \u091f\u0948\u091f\u0942 \u0939\u0941\u0906 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932, \u092b\u0948\u0902\u0938 \u092c\u094b\u0932\u0947- \u0915\u093f\u0902\u0917 \u0915\u093e \u0928\u092f\u093e \u0905\u0935\u0924\u093e\u0930 \u0930\u093f\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915, \u0907\u0938 \u091f\u0948\u091f\u0942 \u092a\u0930 \u0915\u0908 \u0938\u0947\u0936\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u092e \u0915\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u092f\u0939 \u0905\u092d\u0940 \u092d\u0940 \u092a\u094d\u0930\u094b\u0917\u094d\u0930\u0947\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0948. Virat Kohli New Tattoo: \u0935\u093f\u0930\u093e\u091f \u0915\u094b\u0939\u0932\u0940 \u0915\u093e \u0928\u092f\u093e \u091f\u0948\u091f\u0942 \u0939\u0941\u0906 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932, \u092b\u0948\u0902\u0938 \u092c\u094b\u0932\u0947- \u0915\u093f\u0902\u0917 \u0915\u093e \u0928\u092f\u093e \u0905\u0935\u0924\u093e\u0930 \u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0915\u0947 \u092e\u0948\u0926\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925-\u0938\u093e\u0925 \u0935\u093f\u0930\u093e\u091f \u0915\u093e \u0938\u094d\u091f\u093e\u0907\u0932 \u092d\u0940 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948, \u0914\u0930 \u0909\u0928\u0915\u093e \u092f\u0939 \u0928\u092f\u093e \u091f\u0948\u091f\u0942 \u092b\u093f\u0930 \u0938\u0941\u0930\u094d\u0916\u093f\u092f\u093e\u0902 \u092c\u091f\u094b\u0930 \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948.