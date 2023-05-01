उत्तर प्रदेश 2.0... राज्य में कैसे बढ़ रही है गांवों की रफ्तार, जानिए दिग्गजों की जुबानी

बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव पर कहा कि हमारे देश की 80 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है. गांव का सर्वांगीण विकास करने से देश का विकास अपने आप हो जाएगा.गांधीजी ने कहा था कि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है. लक्ष्य रखने से निश्चित ही गांव का विकास होगा.