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रोजर फेडरर नंबर-2, जानें नंबर 1 पर कौन ! टेनिस के 10 सबसे अमीर खिलाड़ी

टेनिस ने दुनिया के कुछ सबसे अमीर खेल सितारों को जन्म दिया है, जिनकी संपत्ति प्राइज़ मनी, विज्ञापनों और व्यावसायिक उपक्रमों से आती है.

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    वीनस विलियम्स
    $100 - $150 मिलियन लगभग ₹1,050 करोड़
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    सेरेना विलियम्स
    $350 - $400 मिलियन- लगभग ₹3,150 करोड़
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    एंडी रॉडिक
    पूर्व अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी एंडी रॉडिक की कुल संपत्ति लगभग $40 मिलियन करीब 335 करोड़ रुपये है.
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    ब्योर्न बोर्ग - 80 मिलियन डॉलर
    स्वीडन के दिग्गज खिलाड़ी ब्योर्न बोर्ग ने 11 ग्रैंड स्लैम जीते, जिनमें छह फ्रेंच ओपन और पांच विंबलडन शामिल हैं. वे 'ओपन एरा' में टेनिस के पहले असली सुपरस्टार थे और एक ही सीजन में 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई करने वाले पहले खिलाड़ी बने. उनकी कुल संपत्ति 80 मिलियन डॉलर है.
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    जॉन मैकएनरो - 100 मिलियन डॉलर
    निडर अमेरिकी दिग्गज जॉन मैकएनरो ने 7 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते और अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते थे. आजकल वे कमेंट्री और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के तौर पर काम करके कमाई करते हैं. इसके अलावा, वे अपनी पत्नी, गायिका पैटी स्मिथ के साथ बहुमूल्य संपत्ति के मालिक भी हैं.
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    पीट सैम्प्रास - 160 मिलियन डॉलर
    अमेरिकी दिग्गज पीट सैम्प्रास ने 14 ग्रैंड स्लैम जीते और 1990 के दशक में टेनिस पर अपना दबदबा कायम रखा. अपने चरम समय में उन्होंने नाइकी और विल्सन जैसी कंपनियों के साथ बड़े-बड़े अनुबंध किए. सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया.
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    एंडी मरे
    $110 मिलियन-लगभग ₹882 करोड़
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    नोवाक जोकोविच
    $240 - $500 मिलियन- लगभग ₹3,108 करोड़
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    आंद्रे अगासी - 175 मिलियन डॉलर
    अमेरिका के सबसे बड़े टेनिस स्टार्स में से एक, आंद्रे अगासी ने 8 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं. वे एक फैशन आइकन थे और उन्होंने अभिनेत्री ब्रुक शील्ड्स से शादी की थी.अगासी अब शिक्षा और बिज़नेस पर ध्यान देते हैं; उन्होंने सालों तक समझदारी से निवेश करके और ब्रांड डील्स के ज़रिए धीरे-धीरे अपनी संपत्ति बनाई है.
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    राफेल नडाल
    $400 मिलियन- लगभग ₹2,520 करोड़
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    रोजर फेडरर
    $1.1 बिलियन लगभग ₹9,240 करोड़
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    आयन तिरियाक (Ion Țiriac)
    ~$2.3 बिलियन लगभग ₹19,320 करोड़
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