रोजर फेडरर नंबर-2, जानें नंबर 1 पर कौन ! टेनिस के 10 सबसे अमीर खिलाड़ी
टेनिस ने दुनिया के कुछ सबसे अमीर खेल सितारों को जन्म दिया है, जिनकी संपत्ति प्राइज़ मनी, विज्ञापनों और व्यावसायिक उपक्रमों से आती है.
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ब्योर्न बोर्ग - 80 मिलियन डॉलरस्वीडन के दिग्गज खिलाड़ी ब्योर्न बोर्ग ने 11 ग्रैंड स्लैम जीते, जिनमें छह फ्रेंच ओपन और पांच विंबलडन शामिल हैं. वे 'ओपन एरा' में टेनिस के पहले असली सुपरस्टार थे और एक ही सीजन में 1 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमाई करने वाले पहले खिलाड़ी बने. उनकी कुल संपत्ति 80 मिलियन डॉलर है.
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जॉन मैकएनरो - 100 मिलियन डॉलरनिडर अमेरिकी दिग्गज जॉन मैकएनरो ने 7 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते और अपनी बेबाक शैली के लिए जाने जाते थे. आजकल वे कमेंट्री और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर के तौर पर काम करके कमाई करते हैं. इसके अलावा, वे अपनी पत्नी, गायिका पैटी स्मिथ के साथ बहुमूल्य संपत्ति के मालिक भी हैं.
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पीट सैम्प्रास - 160 मिलियन डॉलरअमेरिकी दिग्गज पीट सैम्प्रास ने 14 ग्रैंड स्लैम जीते और 1990 के दशक में टेनिस पर अपना दबदबा कायम रखा. अपने चरम समय में उन्होंने नाइकी और विल्सन जैसी कंपनियों के साथ बड़े-बड़े अनुबंध किए. सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया और एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया.
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आंद्रे अगासी - 175 मिलियन डॉलरअमेरिका के सबसे बड़े टेनिस स्टार्स में से एक, आंद्रे अगासी ने 8 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं. वे एक फैशन आइकन थे और उन्होंने अभिनेत्री ब्रुक शील्ड्स से शादी की थी.अगासी अब शिक्षा और बिज़नेस पर ध्यान देते हैं; उन्होंने सालों तक समझदारी से निवेश करके और ब्रांड डील्स के ज़रिए धीरे-धीरे अपनी संपत्ति बनाई है.
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