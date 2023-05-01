रोजर फेडरर नंबर-2, जानें नंबर 1 पर कौन ! टेनिस के 10 सबसे अमीर खिलाड़ी

आंद्रे अगासी - 175 मिलियन डॉलर

अमेरिका के सबसे बड़े टेनिस स्टार्स में से एक, आंद्रे अगासी ने 8 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं. वे एक फैशन आइकन थे और उन्होंने अभिनेत्री ब्रुक शील्ड्स से शादी की थी.अगासी अब शिक्षा और बिज़नेस पर ध्यान देते हैं; उन्होंने सालों तक समझदारी से निवेश करके और ब्रांड डील्स के ज़रिए धीरे-धीरे अपनी संपत्ति बनाई है.