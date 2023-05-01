विज्ञापन
विशेष लिंक

कौन हैं वो 4 लोग जिन्हें सुबह खाली पेट धनिया पानी पीना चाहिए?

धनिया के बीजों में फाइबर, विटामिन C, विटामिन K, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. यही पोषक तत्व इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;
    वजन कम करने में सहायक
    इस पानी में ऐसे गुण होते हैं जो मेटाबॉलिज्म यानी भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को तेज करते हैं. इससे शरीर में जमा जिद्दी चर्बी धीरे-धीरे पिघलने लगती है और वजन कंट्रोल में रहता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;
    स्किन के लिए अच्छा
    धनिया के पानी में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन्स होते हैं. यह खून को साफ करता है, जिससे पिंपल्स, दाग-धब्बे और झुर्रियों की समस्या दूर होती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;
    शुगर लेवल को कंट्रोल करता है
    धनिया के बीजों में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल रखने में मदद कर सकते हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;
    नेचुरल डिटॉक्सिफायर
    धनिया का पानी एक शानदार नेचुरल ड्रिंक है जो शरीर के अंदर मौजूद जहरीले और गंदे पदार्थों को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com