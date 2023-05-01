विज्ञापन
विशेष लिंक

पोल्का-डॉट ड्रेस में प्रेग्नेंसी ग्लो के साथ सामंथा का स्टनिंग अंदाज, बेबी बंप फ्लॉट कर शेयर कीं तस्वीरें

साउथ सुपरस्टार सामंथा रूथ प्रभु ने अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी की खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. पोल्का-डॉट ड्रेस में उनका प्रेग्नेंसी ग्लो और खुशियां फैंस का दिल जीत रही हैं.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen;
    मां बनने की खुशी में दमकी सामंथा रूथ प्रभु
    साउथ सुपरस्टार सामंथा रूथ प्रभु इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी जर्नी को खूब एंजॉय कर रही हैं. उनकी लेटेस्ट तस्वीरों में चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो साफ नजर आ रहा है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;
    इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें
    सामंथा ने अपने फैंस कोसोशल मीडिया पर अपनीप्रेग्नेंसी जर्नी की नई तस्वीरों की झलक दिखाई. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने सिर्फ दो दिल वाले इमोजी शेयर किए.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;-&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&para;
    पोल्का-डॉट ड्रेस में दिखीं बेहद स्टाइलिश
    तस्वीरों में सामंथा स्टाइलिश पोल्का-डॉट ड्रेस पहने नजर आईं, जिसमें उनका बेबी बंप और साफ दिख रहा है. साथ ही एक्ट्रेस को मिरर्स के सामने अलग अलग पोस में खुद की क्लिक कर रही है.
    Share
  • &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;
    रेस्टोरेंट डेट की दिखाई झलक
    एक्ट्रेस की पोस्ट सामने आते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार और दिल वाले इमोजी की बौछार कर दी. वहीं एक्ट्रेस ने अपने आउटिंग और रेस्टोरेंट विजिट के कुछ खास पल भी फैंस के साथ साझा किए.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;
    ट्रैवलिंग के खूबसूरत पलों को किया शेयर
    सामंथा ने अपनी इस हॉलीडे के दौरान बिताए खास लम्हों की तस्वीरें भी पोस्ट में शामिल कीं. जिसमें वह कार में किसी के साथ है.
    Share
  • &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;
    नैचुरल मिरर सेल्फी ने जीता दिल
    वही पोस्ट में सामंथा ने कई नैचुरल मिरर सेल्फी ली है, इन ग्लैमरस तस्वीरों के बीच सामंथा की सिंपल फोटो ने फैंस का ध्यान खींच और उनके आउटफिटस की बेहद तारीफ हो रही है.
    Share
  • &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&deg;
    राज निदिमोरु के साथ शुरू होने जा रहा नया सफर
    एक्ट्रेस अपने पति और फिल्ममेकर राज निदिमोरु के साथ जल्द ही पेरेंटहुड की नई जिम्मेदारी निभाने वाली हैं. फिलहाल तो फैंस को तस्वीरों में सामंथा का खुशी से भरा अंदाज और प्रेग्नेंसी ग्लो फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com