आईपीएल का दबदबा या पीएसएल की चुनौती? तीसरे साल फिर आमने-सामने हुई दोनों लीग

पीएसएल की नई तारीखें एक बार फिर आईपीएल से टकरा रही है जिसका आयोजन पारंपरिक रूप से इसी अवधि के आसपास होता है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और अन्य आयोजन के कारण पीसीबी ने 2025 में पीएसएल की तारीखें फरवरी-मार्च से बदल दी थी जिसके परिणामस्वरूप दोनों लीग एक ही समय पर आयोजित हुई थीं.