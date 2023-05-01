आईपीएल का दबदबा या पीएसएल की चुनौती? तीसरे साल फिर आमने-सामने हुई दोनों लीग
क्रिकेट प्रेमियों को एक बार फिर से इंडियन प्रीमियर लीग और पाकिस्तान सुपर लीग का रोमांच एक साथ देखने को मिलने वाला है. यह तीसरी मर्तबा है जब दोने लीग एक साथ होने वाली हैं.
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आईपीएल का दबदबा या पीएसएल की चुनौती? तीसरे साल फिर आमने-सामने हुई दोनों लीगपाकिस्तान सुपर लीग का लगातार तीसरे साल इंडियन प्रीमियर लीग के साथ टकराव होगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार (आठ अक्टूबर 2026) को पुष्टि की कि उसकी प्रमुख टी20 प्रतियोगिता के 12वें सत्र का आयोजन 18 मार्च से दो मई तक किया जाएगा.
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आईपीएल का दबदबा या पीएसएल की चुनौती? तीसरे साल फिर आमने-सामने हुई दोनों लीगपीएसएल की नई तारीखें एक बार फिर आईपीएल से टकरा रही है जिसका आयोजन पारंपरिक रूप से इसी अवधि के आसपास होता है. अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और अन्य आयोजन के कारण पीसीबी ने 2025 में पीएसएल की तारीखें फरवरी-मार्च से बदल दी थी जिसके परिणामस्वरूप दोनों लीग एक ही समय पर आयोजित हुई थीं.
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आईपीएल का दबदबा या पीएसएल की चुनौती? तीसरे साल फिर आमने-सामने हुई दोनों लीगपीसीबी ने कहा कि कार्यक्रम, आयोजन स्थलों और टिकटों से जुड़ी जानकारी बाद में घोषित की जाएगी. अगले चरण की तैयारियों में सीधे खिलाड़ियों से करार, खिलाड़ियों को बरकरार रखना, ट्रेड विंडो और खिलाड़ियों की नीलामी शामिल होगी.
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आईपीएल का दबदबा या पीएसएल की चुनौती? तीसरे साल फिर आमने-सामने हुई दोनों लीगबोर्ड ने हाल में तीनों प्रारूपों में अपने 25 मैच वाले घरेलू अंतरराष्ट्रीय सत्र के प्रसारण अधिकार 350 करोड़ रुपये में बेचे थे जो उसकी कथित शुरुआती मांग 600 करोड़ रुपये से काफी कम है.