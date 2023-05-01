यूपी में'कृषि से समृद्धि' कॉन्क्लेव, खेती-किसानी पर बात; योजनाएं बनाने वाले और लाभ लेने वाले एक साथ

यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपने जीवन में खेती के दौरान के कई किस्से सुनाए.राजभर ने दावा किया कि उन्होंने एक बार आलू की खेती की थी. तब एक-एक आलू लगभग एक किलो तक का हुआ था और पूरे मंडल में टॉप पर आए थे.