रक्षा बंधन पर देखें 5 माइक्रो-ड्रामा सीरीज, बहन के बदले से लेकर मैकेनिक भाई की कहानी करेगी एंटरटेन

Quick TV पर कैदी नंबर 420 - बहन का जबरदस्त बदला

इस रक्षा बंधन पर, भाई-बहन के उस रिश्ते को देखिए जो झूठ की वजह से टूटा और बदले की भावना से फिर से जुड़ा. 'कैदी नंबर 420' लक्ष्य और उसकी बड़ी बहन लतिका की बेहद इमोशनल कहानी है. लक्ष्य जेल में चार दर्दनाक साल बिताने के बाद घर लौटता है, जबकि उसने वह जुर्म कभी किया ही नहीं था. गर्मजोशी से स्वागत करने के बजाय, लतिका उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और उसका अपमान करती है. वह उससे नफरत करती है क्योंकि वह परिवार की कही बातों पर आंख बंद करके यकीन करती है. उनके रिश्ते में तीखी बहस और कड़वे पल भरे होते हैं. अपनी बड़ी गलती का एहसास होने पर लतिका पूरी तरह बदल जाती है. वह अपने भाई से नफरत करने वाली बहन से बदलकर उसकी सबसे खतरनाक रक्षक बन जाती है. रक्षा बंधन की आम परंपराओं को तोड़ते हुए, लतिका अपने असली भाई को पूरा न्याय दिलाने के लिए सबके सामने अपने माता-पिता की पोल खोलती है और मोहित का सच सबके सामने लाती है.