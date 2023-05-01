PHOTOS: करोड़ों के कपड़े डिजाइन करने वाले मनीष मल्होत्रा का घर, लकड़ी की दीवारों से पर्शियन कारपेट तक हर कोना है बेहद शाही

पांच मंजिला है आलीशान घर

मनीष मल्होत्रा का पाली हिल वाला घर पांच मंजिला टाउनहाउस है, जिसे उन्होंने अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए तैयार कराया था. घर के अलग-अलग फ्लोर को अलग मूड और इस्तेमाल के हिसाब से सजाया गया है.