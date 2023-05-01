PHOTOS: करोड़ों के कपड़े डिजाइन करने वाले मनीष मल्होत्रा का घर, लकड़ी की दीवारों से पर्शियन कारपेट तक हर कोना है बेहद शाही

PHOTOS: करोड़ों के कपड़े डिजाइन करने वाले मनीष मल्होत्रा का घर, लकड़ी की दीवारों से पर्शियन कारपेट तक हर कोना है बेहद शाही
फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का नाम जब भी आता है, दिमाग में चमकदार लहंगे, सितारों से सजे आउटफिट और बॉलीवुड का ग्लैमर आता है. लेकिन उनका मुंबई स्थित घर इस चकाचौंध से बिल्कुल अलग नजर आता है. बांद्रा के पाली हिल में बना उनका पांच मंजिला टाउनहाउस शांत रंगों, लकड़ी के काम, पुराने फर्नीचर, कला और खूबसूरत फूलों से सजा है. घर की तस्वीरों में लग्जरी के साथ एक सुकून भरा अंदाज भी दिखाई देता है.