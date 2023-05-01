महेश बाबू नम्रता शिरोड़कर के के भांजे ने की कोरियन गर्लफ्रेंड से शादी, देखें पहली वेडिंग फोटोज
महेश बाबू और नम्रता शिरोड़कर के भांजे सिद्धार्थ की शादी की तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिसमें तेलुगू सुपरस्टार नजर नहीं आए हैं.
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तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू के भतीजे सिद्धार्थ गल्ला ने अपनी कोरियन गर्लफ्रेंड, हेइन किम के साथ पारंपरिक तेलुगु रीति-रिवाजों से शादी की, जिसमें परिवार और करीबी लोग शामिल हुए थे. इसकी तस्वीरें और वीडियो इंस्टाग्राम पर छाई हुई हैं और फैंस तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.
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शादी की तस्वीरों में सिद्धार्थ और ह्येन मंडप में बैठे और पारंपरिक रस्में निभाते हुए नजर आ रहे हैं. सिद्धार्थ जहां सफेद शर्ट के साथ सफेद वेष्टि (धोती) पहने दिखे तो वहीं हेइन भारतीय परंपरा को अपनाते हुए लाल रेशमी साड़ी पहनी थी और साउथ इंडियन ब्राइडल लुक में तैयार हुई थीं.
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शादी के दौरान यह जोड़ा अपने परिवार के सदस्यों के बीच मौजूद था. हालांकि, अब तक सामने आई तस्वीरों में महेश बाबू और उनकी पत्नी नम्रता शिरोडकर और उनका परिवार कहीं नजर नहीं आया. जबकि पिछले दिनों शेयर की गई तस्वीरों में भी महेश बाबू नजर नहीं आए थे, जिसके बाद लोग सोच में पड़ गए हैं कि वह अपने भतीजे की शादी में शामिल हुए हैं या नहीं.
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नम्रता शिरोड़कर की बात करें तो उन्होंने शादी से पहले सिद्धार्थ और हेइन के प्री-वेडिंग समारोह की तस्वीरें शेयर की थीं, जिसमें वह परिवार के सदस्यों और कपल के साथ पोज देती हुईं नजर आई थीं. उन्होंने लिखा- "शादी हो रही है... परिवार के साथ हमेशा ही बहुत मजा आता है! हेइन और सिद्धार्थ आप दोनों को एक साथ इस खूबसूरत सफर की शुरुआत के लिए बहुत-बहुत बधाई. ढेर सारा आशीर्वाद..."
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