नम्रता शिरोड़कर की बात करें तो उन्होंने शादी से पहले सिद्धार्थ और हेइन के प्री-वेडिंग समारोह की तस्वीरें शेयर की थीं, जिसमें वह परिवार के सदस्यों और कपल के साथ पोज देती हुईं नजर आई थीं. उन्होंने लिखा- "शादी हो रही है... परिवार के साथ हमेशा ही बहुत मजा आता है! हेइन और सिद्धार्थ आप दोनों को एक साथ इस खूबसूरत सफर की शुरुआत के लिए बहुत-बहुत बधाई. ढेर सारा आशीर्वाद..."