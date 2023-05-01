बेटे के जन्म के बाद नानी का पहला बर्थडे, करिश्मा तन्ना नेशेयर की मां के बर्थ डे की खूबसूरत तस्वीरें

\u0915\u0930\u093f\u0936\u094d\u092e\u093e \u0924\u0928\u094d\u0928\u093e \u0928\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092e\u093e\u0902 \u0915\u0947 \u091c\u0928\u094d\u092e\u0926\u093f\u0928 \u092a\u0930 \u0916\u093e\u0938 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930\u0947\u0902 \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u0940\u0902. \u090f\u0915\u094d\u091f\u094d\u0930\u0947\u0938 \u0928\u0947 \u092e\u093e\u0902 \u0915\u0947 \u0917\u093e\u0932 \u092a\u0930 \u0915\u093f\u0938 \u0915\u0930 \u092a\u094d\u092f\u093e\u0930 \u091c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0914\u0930 \u092b\u0948\u092e\u093f\u0932\u0940 \u0938\u0947\u0932\u093f\u092c\u094d\u0930\u0947\u0936\u0928 \u0915\u0940 \u091d\u0932\u0915\u093f\u092f\u093e\u0902 \u092b\u0948\u0902\u0938 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0938\u093e\u091d\u093e \u0915\u0940\u0902.