विज्ञापन
विशेष लिंक

बेटे के जन्म के बाद नानी का पहला बर्थडे, करिश्मा तन्ना नेशेयर की मां के बर्थ डे की खूबसूरत तस्वीरें

करिश्मा तन्ना ने अपनी मां के जन्मदिन पर खास तस्वीरें शेयर कीं. एक्ट्रेस ने मां के गाल पर किस कर प्यार जताया और फैमिली सेलिब्रेशन की झलकियां फैंस के साथ साझा कीं.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&yen; &agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;
    बेटे के जन्म के बाद नानी का पहला बर्थडे, करिश्मा तन्ना नेशेयर की मां के बर्थ डे की खूबसूरत तस्वीरें
    करिश्मा तन्ना ने अपनी मां के जन्मदिन सेलिब्रेशन की खूबसूरत तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं. जिसमें उनकी मां और करिश्मा बेहद खुश नजर आ रही है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com