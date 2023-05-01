पटौदी फैमिली के रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की तस्वीरें, सैफ, सारा, सोहा के साथ करीना कपूर भी आईं नजर

इसके अलावा, सारा ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपने भाई इब्राहिम के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की झलक दिखाई. भाई-बहन की यह जोड़ी घर में बने मंदिर के सामने पोज देती दिखी, जहां भगवान गणेश की मूर्ति रखी थी. पूजा की थाली पकड़े हुए इब्राहिम सारा के गाल पर किस करते नजर आए.