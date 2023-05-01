पटौदी फैमिली के रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की तस्वीरें, सैफ, सारा, सोहा के साथ करीना कपूर भी आईं नजर
पटौदी परिवार के राखी उत्सव में सैफ, सारा, सोहा के साथ करीना कपूर भी शामिल हुईं, जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
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अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर करते हुए सोहा ने लिखा, "जो लोग हमें प्यार, सुरक्षा और अपनापन महसूस कराते हैं, उन्हें रक्षाबंधन की शुभकामनाएं." इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए सबा ने कमेंट किया, "लव यू सिस और भाई को भी! जिन लोगों ने इसे खास बनाया... हैप्पी राखी!"
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इसके अलावा, सारा ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपने भाई इब्राहिम के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेशन की झलक दिखाई. भाई-बहन की यह जोड़ी घर में बने मंदिर के सामने पोज देती दिखी, जहां भगवान गणेश की मूर्ति रखी थी. पूजा की थाली पकड़े हुए इब्राहिम सारा के गाल पर किस करते नजर आए.