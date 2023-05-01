विज्ञापन
विशेष लिंक

International Music Day: 5 भारतीय कलाकार जिन्होंने ग्लोबल म्यूजिक सीन में बनाई अपनी पहचान

भारतीय संगीत अब सिर्फ देश की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है. आज भारतीय कलाकारों को दुनिया भर में दर्शक, बड़े इंटरनेशनल मंच और पहचान मिल रही है. कोचेला में परफॉर्मेंस से लेकर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, वर्ल्ड टूर और ऑस्कर जीतने वाले गाने तक, ये पांच म्यूजिक मोमेंट्स भारतीय संगीत की बढ़ती ग्लोबल पहुंच को दर्शाते हैं.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; - &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&uml;
    अरमान मलिक - एड शीरन के साथ ग्लोबल कोलैबोरेशन
    अरमान मलिक का एड शीरन के साथ 2step के इंडियन वर्जन पर कोलैबोरेशन इंडियन पॉप म्यूजिक के लिए एक खास ग्लोबल क्रॉसओवर मोमेंट रहा. अरमान ने दुनिया के बड़े पॉप स्टार्स में से एक के साथ अपनी आवाज़ शेयर की, जिससे इंडियन पॉप म्यूजिक की इंटरनेशनल पहुंच को एक नया आयाम मिला.
    Share
  • &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren; - &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;
    दिलजीत दोसांझ - कोचेला तक पहुंचा पंजाबी म्यूजिक
    दिलजीत दोसांझ ने 2023 में इतिहास रचा, जब उन्होंने कैलिफोर्निया के कोचेला वैली म्यूजिक एंड आर्ट्स फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी सिंगर के तौर पर अपनी पहचान बनाई. G.O.A.T. जैसे अपने हिट ट्रैक्स के साथ दिलजीत ने दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में से एक के मंच पर पंजाबी संगीत और संस्कृति को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml; - Dastakhat &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&deg;
    अनुव जैन - Dastakhat के साथ दुनिया भर का सफर
    अनुव जैन का Dastakhat वर्ल्ड टूर इंडियन इंडिपेंडेंट म्यूजिक के ग्लोबल सफर की एक अलग तस्वीर पेश करता है. भारत से शुरू हुआ यह 2026 टूर ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और मिडिल ईस्ट तक पहुंचा, जहां अनुव की इंटिमेट हिंदी सॉन्गराइटिंग को इंटरनेशनल ऑडियंस ने सुना.
    Share
  • &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&yen;- &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&yen; - &agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;
    नाटू- नाटू - भारतीय सिनेमा से ऑस्कर तक
    भारतीय संगीत के सबसे बड़े ग्लोबल माइलस्टोन्स में से एक रहा RRR का नाटू-नाटू. एम.एम. कीरावाणी द्वारा कंपोज और चंद्रबोस द्वारा लिखे गए इस तेलुगु गाने ने 2023 में 95वें एकेडमी अवॉर्ड में बेस्ट ओरिजिनल का अवॉर्ड जीता. यह किसी भारतीय फिल्म के गाने की इस कैटेगरी में पहली जीत थी. सिंगर्स राहुल सिप्लिगुंज और काला भैरव ने ऑस्कर सेरेमनी में इस गाने को लाइव परफॉर्म भी किया.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&pound; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; - &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;-&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;
    करण औजला - अमेरिकन लेट-नाइट टेलीविजन पर पंजाबी म्यूजिक
    करण औजला की The Tonight Show Starring Jimmy Fallon में मौजूदगी पंजाबी म्यूजिक के लिए एक और जरूरी इंटरनेशनल मोमेंट रही. अमेरिका के सबसे चर्चित लेट-नाइट प्लेटफॉर्म्स में से एक पर सिंगर-राइटर के तौर पर उनकी मौजूदगी ने पंजाबी म्यूजिक की ग्लोबल पहुंच को और मजबूत किया.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com