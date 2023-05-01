International Music Day: 5 भारतीय कलाकार जिन्होंने ग्लोबल म्यूजिक सीन में बनाई अपनी पहचान

नाटू- नाटू - भारतीय सिनेमा से ऑस्कर तक

भारतीय संगीत के सबसे बड़े ग्लोबल माइलस्टोन्स में से एक रहा RRR का नाटू-नाटू. एम.एम. कीरावाणी द्वारा कंपोज और चंद्रबोस द्वारा लिखे गए इस तेलुगु गाने ने 2023 में 95वें एकेडमी अवॉर्ड में बेस्ट ओरिजिनल का अवॉर्ड जीता. यह किसी भारतीय फिल्म के गाने की इस कैटेगरी में पहली जीत थी. सिंगर्स राहुल सिप्लिगुंज और काला भैरव ने ऑस्कर सेरेमनी में इस गाने को लाइव परफॉर्म भी किया.