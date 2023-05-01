5 T20I, 5 ODI और 2 टेस्ट... न्यूजीलैंड से भिड़ने तैयार Team India, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सबकी नजरें

भारत के इस दौरे के कार्यक्रम में 5 टी20 इंटरनेशल, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच शामिल हैं. दौरे की शुरुआत सबसे छोटे फॉर्मेट (टी20) से होगी, इसके बाद 50 ओवर की सीरीज खेली जाएगी और अंत में टेस्ट मैच होंगे। टी20 इंटरनेशनल सीरीज 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी. (Photo BCCI)