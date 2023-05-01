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5 T20I, 5 ODI और 2 टेस्ट... न्यूजीलैंड से भिड़ने तैयार Team India, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सबकी नजरें

न्यूजीलैंड से भिड़ने तैयार Team India, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सबकी नजरें

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    5 T20I, 5 ODI और 2 टेस्ट... न्यूजीलैंड से भिड़ने तैयार Team India, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सबकी नजरें
    न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम पहुंच चुकी है. टीम अपने व्यस्त कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार को खेले जाने वाले पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से करेगी. (Photo- NZC)
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    5 T20I, 5 ODI और 2 टेस्ट... न्यूजीलैंड से भिड़ने तैयार Team India, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सबकी नजरें
    न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भारतीय दल की तस्वीरें साझा कीं, जिसमें कोच गौतम गंभीर, भुवनेश्वर कुमार, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, नमन धीर, वैभव सूर्यवंशी, फास्ट बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्केल और सपोर्ट स्टाफ के सदस्य शामिल हैं (Photo- NZC)
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    5 T20I, 5 ODI और 2 टेस्ट... न्यूजीलैंड से भिड़ने तैयार Team India, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सबकी नजरें
    भारतीय टीम के खिलाड़ी न्यूजीलैंड जाने से पहले एयरपोर्ट पर एक साथ नजर आए. बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की है. (Photo-BCCI)
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    5 T20I, 5 ODI और 2 टेस्ट... न्यूजीलैंड से भिड़ने तैयार Team India, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सबकी नजरें
    4 साल बाद भुवी को भारतीय टीम में मौका मिला है. न्यूजीलैंड में भुवी की स्विंग गेंदबाजी का जलवा एक बार फिर फैन्स देख पाएंगे. (Photo- NZC)
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    5 T20I, 5 ODI और 2 टेस्ट... न्यूजीलैंड से भिड़ने तैयार Team India, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सबकी नजरें
    इस बार यह देखना होगा कि क्या वैभव को प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा. वैसे, वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में वैभव को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया था. (Photo- NZC)
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    5 T20I, 5 ODI और 2 टेस्ट... न्यूजीलैंड से भिड़ने तैयार Team India, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सबकी नजरें
    कुलदीप यादव और तिलक वर्मा पर भी नजर रहेगी. कीवी टीम के खिलाफ भारतीय टीम किस तरह का परफॉर्मेंस करती है यह देखने दिलचस्प होगा. (Photo- BCCI)
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    5 T20I, 5 ODI और 2 टेस्ट... न्यूजीलैंड से भिड़ने तैयार Team India, वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी सबकी नजरें
    भारत के इस दौरे के कार्यक्रम में 5 टी20 इंटरनेशल, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच शामिल हैं. दौरे की शुरुआत सबसे छोटे फॉर्मेट (टी20) से होगी, इसके बाद 50 ओवर की सीरीज खेली जाएगी और अंत में टेस्ट मैच होंगे। टी20 इंटरनेशनल सीरीज 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी. (Photo BCCI)
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