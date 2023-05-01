विज्ञापन
विशेष लिंक

घर के गमले में स्ट्रॉबेरी कैसे उगाएं? जानिए आसान स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

अगर, आप अपने घर पर ही स्ट्रॉबेरी लगा लें, तो कैसा रहेगा. यहां जानिए घर के गमले में स्ट्रॉबेरी कैसे उगाएं.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;
    सही गमला
    स्ट्रॉबेरी को किसी गमले में उगाया जा सकता है, बस उसमें पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो और वह कम से कम 20-30 cm गहरा हो. स्ट्रॉबेरी की जड़ें कम गहरी होती हैं, लेकिन उन्हें फैलने के लिए थोड़ी जगह चाहिए होती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;
    सही गहराई
    बड़े गमलों में पौधों के बीच लगभग 30 cm की दूरी रखें और छोटे गमलों में 1-2 पौधे ही लगाएं. इससे हवा का अच्छी बनी रहती है और जड़ों को फैलने के लिए जगह मिलती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&sect;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;
    धूप और सही तापमान
    स्ट्रॉबेरी के पौधों को अच्छी तरह बढ़ने और फल देने के लिए रोजाना कम से कम कुछ समय सीधी धूप की जरूरत होती है. गमले को ऐसी जगह रखें, जहां धूप अच्छी आए.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;
    पानी और खाद
    स्ट्रॉबेरी के गमले में पानी और खाद का ध्यान रखें. ज्यादा पानी देने से पौधे की जड़ें खराब हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि पौधे में पानी और खाद सही मात्रा में रहे.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;
    छंटाई और कटाई
    पौधे की लंबी फैलने वाली टहनियों को काट दें, ताकि पौधा अपनी सारी एनर्जी फल उगाने में लगाए, न कि फैलने में. पौधे की समय-समय पर छंटाई और कटाई करते रहें.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com