घर के गमले में स्ट्रॉबेरी कैसे उगाएं? जानिए आसान स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

\u0938\u0939\u0940 \u0917\u092e\u0932\u093e \u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0949\u092c\u0947\u0930\u0940 \u0915\u094b \u0915\u093f\u0938\u0940 \u0917\u092e\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0917\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948, \u092c\u0938 \u0909\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0928\u093f\u0915\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0905\u091a\u094d\u091b\u0940 \u0935\u094d\u092f\u0935\u0938\u094d\u0925\u093e \u0939\u094b \u0914\u0930 \u0935\u0939 \u0915\u092e \u0938\u0947 \u0915\u092e 20-30 cm \u0917\u0939\u0930\u093e \u0939\u094b. \u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0949\u092c\u0947\u0930\u0940 \u0915\u0940 \u091c\u0921\u093c\u0947\u0902 \u0915\u092e \u0917\u0939\u0930\u0940 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902, \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u092b\u0948\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0925\u094b\u0921\u093c\u0940 \u091c\u0917\u0939 \u091a\u093e\u0939\u093f\u090f \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0938\u0939\u0940 \u0917\u0939\u0930\u093e\u0908 \u092c\u0921\u093c\u0947 \u0917\u092e\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u094c\u0927\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091a \u0932\u0917\u092d\u0917 30 cm \u0915\u0940 \u0926\u0942\u0930\u0940 \u0930\u0916\u0947\u0902 \u0914\u0930 \u091b\u094b\u091f\u0947 \u0917\u092e\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 1-2 \u092a\u094c\u0927\u0947 \u0939\u0940 \u0932\u0917\u093e\u090f\u0902. \u0907\u0938\u0938\u0947 \u0939\u0935\u093e \u0915\u093e \u0905\u091a\u094d\u091b\u0940 \u092c\u0928\u0940 \u0930\u0939\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u091c\u0921\u093c\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092b\u0948\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u0917\u0939 \u092e\u093f\u0932\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0927\u0942\u092a \u0914\u0930 \u0938\u0939\u0940 \u0924\u093e\u092a\u092e\u093e\u0928 \u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0949\u092c\u0947\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u092a\u094c\u0927\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0905\u091a\u094d\u091b\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u092c\u0922\u093c\u0928\u0947 \u0914\u0930 \u092b\u0932 \u0926\u0947\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0930\u094b\u091c\u093e\u0928\u093e \u0915\u092e \u0938\u0947 \u0915\u092e \u0915\u0941\u091b \u0938\u092e\u092f \u0938\u0940\u0927\u0940 \u0927\u0942\u092a \u0915\u0940 \u091c\u0930\u0942\u0930\u0924 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0917\u092e\u0932\u0947 \u0915\u094b \u0910\u0938\u0940 \u091c\u0917\u0939 \u0930\u0916\u0947\u0902, \u091c\u0939\u093e\u0902 \u0927\u0942\u092a \u0905\u091a\u094d\u091b\u0940 \u0906\u090f. \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0914\u0930 \u0916\u093e\u0926 \u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0949\u092c\u0947\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0917\u092e\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0914\u0930 \u0916\u093e\u0926 \u0915\u093e \u0927\u094d\u092f\u093e\u0928 \u0930\u0916\u0947\u0902. \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0926\u0947\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u092a\u094c\u0927\u0947 \u0915\u0940 \u091c\u0921\u093c\u0947\u0902 \u0916\u0930\u093e\u092c \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948, \u0924\u094b \u0907\u0938 \u092c\u093e\u0924 \u0915\u093e \u0927\u094d\u092f\u093e\u0928 \u0930\u0916\u0947\u0902 \u0915\u093f \u092a\u094c\u0927\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e\u0928\u0940 \u0914\u0930 \u0916\u093e\u0926 \u0938\u0939\u0940 \u092e\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0930\u0939\u0947. \u091b\u0902\u091f\u093e\u0908 \u0914\u0930 \u0915\u091f\u093e\u0908 \u092a\u094c\u0927\u0947 \u0915\u0940 \u0932\u0902\u092c\u0940 \u092b\u0948\u0932\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0940 \u091f\u0939\u0928\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0915\u093e\u091f \u0926\u0947\u0902, \u0924\u093e\u0915\u093f \u092a\u094c\u0927\u093e \u0905\u092a\u0928\u0940 \u0938\u093e\u0930\u0940 \u090f\u0928\u0930\u094d\u091c\u0940 \u092b\u0932 \u0909\u0917\u093e\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u0917\u093e\u090f, \u0928 \u0915\u093f \u092b\u0948\u0932\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902. \u092a\u094c\u0927\u0947 \u0915\u0940 \u0938\u092e\u092f-\u0938\u092e\u092f \u092a\u0930 \u091b\u0902\u091f\u093e\u0908 \u0914\u0930 \u0915\u091f\u093e\u0908 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0930\u0939\u0947\u0902.