क्या आपका तकिया आपको बीमार बना रहा है? जानिए कितने महीने में बदलना चाहिए

यह कैसे पहचानें कि अब नया तकिया खरीदने का वक्त आ गया है?

अपने तकिए को बीच में से आधा मोड़कर देखें. अगर छोड़ने के तुरंत बाद वह अपनी असली शेप में वापस आ जाता है, तो तकिया ठीक है, लेकिन अगर वह मुड़ा ही रहता है या पिचका हुआ लगता है, तो समझ लीजिए कि उसका स्पंज खत्म हो चुका है.