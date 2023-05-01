क्या आपका तकिया आपको बीमार बना रहा है? जानिए कितने महीने में बदलना चाहिए
क्या आपका तकिया आपको बीमार बना रहा है? यह सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सच यही है कि जिस तकिए पर हम चैन की नींद सोते हैं, वही कई बार हमारी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन जाता है.
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यह कैसे पहचानें कि अब नया तकिया खरीदने का वक्त आ गया है?अपने तकिए को बीच में से आधा मोड़कर देखें. अगर छोड़ने के तुरंत बाद वह अपनी असली शेप में वापस आ जाता है, तो तकिया ठीक है, लेकिन अगर वह मुड़ा ही रहता है या पिचका हुआ लगता है, तो समझ लीजिए कि उसका स्पंज खत्म हो चुका है.