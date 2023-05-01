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क्या आपका तकिया आपको बीमार बना रहा है? जानिए कितने महीने में बदलना चाहिए

क्या आपका तकिया आपको बीमार बना रहा है? यह सवाल सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन सच यही है कि जिस तकिए पर हम चैन की नींद सोते हैं, वही कई बार हमारी सेहत के लिए बड़ा खतरा बन जाता है.

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    तकिया कब तक बदलना चाहिए?
    अच्छे तकिए की उम्र 12 से 18 महीने तक ही होती है. अगर आपका तकिया पुराना हो चुका है, तो भले ही वह ऊपर से ठीक दिखे, अंदर से वह बैक्टीरिया और एलर्जी का घर बन चुका होता है.
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    त्वचा और बालों
    पुराने तकिए में जमी गंदगी और बैक्टीरिया की वजह से चेहरे पर बार-बार पिंपल्स, मुंहासे और स्किन एलर्जी होने लगती है साथ ही, बालों से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं.
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    सांस की बीमारियां:
    तकिए के अंदर घर कर चुके डस्ट माइट्सऔर फंगस सांस के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं, इससे सुबह उठते ही छींके आना, नाक बंद होना या अस्थमा जैसी परेशानियां शुरू हो सकती हैं.
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    गर्दन और कंधे का दर्द:
    समय के साथ तकिए अपनी शेप खो देते हैं और दब जाते हैं, इससे गर्दन को सही सपोर्ट नहीं मिलता, जिसके कारण सुबह उठने पर गर्दन और कंधों में तेज दर्द महसूस होता है.
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    यह कैसे पहचानें कि अब नया तकिया खरीदने का वक्त आ गया है?
    अपने तकिए को बीच में से आधा मोड़कर देखें. अगर छोड़ने के तुरंत बाद वह अपनी असली शेप में वापस आ जाता है, तो तकिया ठीक है, लेकिन अगर वह मुड़ा ही रहता है या पिचका हुआ लगता है, तो समझ लीजिए कि उसका स्पंज खत्म हो चुका है.
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