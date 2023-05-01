कच्चा केला खाने से क्या होता है?

पाचन

कच्चे केले में रेजिस्टेंट स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, जो प्रीबायोटिक की तरह काम करता है. यह आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है. इसके सेवन से कब्ज की समस्या कम हो सकती है और मल त्याग नियमित रखने में मदद मिलती है.