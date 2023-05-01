कच्चा केला खाने से क्या होता है?
क्या आप जानते हैं कच्चा केला खाने से क्या होता है और ये सेहत पर क्या असर डालता है.
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पाचनकच्चे केले में रेजिस्टेंट स्टार्च भरपूर मात्रा में होता है, जो प्रीबायोटिक की तरह काम करता है. यह आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है. इसके सेवन से कब्ज की समस्या कम हो सकती है और मल त्याग नियमित रखने में मदद मिलती है.
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पेट के लिएजहां पके केले ज्यादा मीठे होते हैं और उनमें प्राकृतिक शुगर की मात्रा अधिक होती है, वहीं कच्चे केले में शुगर कम और रेजिस्टेंट स्टार्च ज्यादा होता है. इसलिए कच्चा केला स्वास्थ्य को कई अलग तरह के लाभ पहुंचा सकता है. खाकर पेट से संबंधी समस्याओं में.
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