13 साल की कप्तानी का सफर खत्म, हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी को कहा अलविदा
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की लंबे समय तक कप्तान रहीं हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार को तीनों प्रारूपों की कप्तानी छोड़ने का फैसला करते हुए कहा कि बतौर कप्तान उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है और अब वह ‘एक बार फिर खेल के प्रति अपने प्यार और जुनून के लिए मैदान पर उतरने के लिए तैयार है.
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13 साल की कप्तानी का सफर खत्म, हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी को कहा अलविदाभारतीय महिला क्रिकेट टीम को वनडे विश्व कप 2025 का चैंपियन बनाने वाली हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी छोड़ दी है. हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी छोड़ने का फैसला उपकप्तान स्मृति मंधाना, हेड कोच अमोल मजूमदार और बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया के साथ हुई बैठक के बाद लिया। स्मृति मंधाना तीनों फॉर्मेट में हरमनप्रीत की जगह महिला टीम की नई कप्तान बन सकती हैं.
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13 साल की कप्तानी का सफर खत्म, हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी को कहा अलविदाहरमनप्रीत ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "आज, मैं सभी फॉर्मेट में इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ रही हूं। यह कोई आसान फैसला नहीं है. इसमें वर्षों की यादें, भावनाएं, त्याग और ऐसे पल हैं, जो मेरी बाकी जिंदगी मेरे साथ रहेंगे."
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13 साल की कप्तानी का सफर खत्म, हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी को कहा अलविदाहरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने अपना पहला आईसीसी इवेंट, वनडे विश्व कप 2025 जीता था. उन्होंने भारत को महिला टी20 एशिया कप, एशियन गेम्स में लगातार 2 बार गोल्ड और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल जिताने में मदद की थी.
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13 साल की कप्तानी का सफर खत्म, हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी को कहा अलविदाहरमन की कप्तानी में भारत ने 2017 महिला WC क्वालिफ़ायर जीता, भारत ने 2025 महिला WC जीता, भारत ने 2012 एशिया कप जीता भारत ने2016 एशिया कप जीता, भारत ने 2022 एशिया कप जीता, भारत ने 2023 एशियाई खेल जीते, भारत ने 2026 एशिया कप जीता, भारत ने2026 एशियाई गेम्मस जीते
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13 साल की कप्तानी का सफर खत्म, हरमनप्रीत कौर ने कप्तानी को कहा अलविदाभारतीय महिला क्रिकेट टीम की लंबे समय तक कप्तान रहीं हरमनप्रीत कौर ने मंगलवार को तीनों प्रारूपों की कप्तानी छोड़ने का फैसला करते हुए कहा कि बतौर कप्तान उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई है और अब वह ‘एक बार फिर खेल के प्रति अपने प्यार और जुनून के लिए मैदान पर उतरने के लिए तैयार है.