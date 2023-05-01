हनुमान अंश में बाबा नीम करोली बनने से पहले कुछ ऐसे दिखते थे शोभिनव सत्या

\u0936\u094b\u092d\u093f\u0928\u0935 \u0938\u0924\u094d\u092f\u093e \u0932\u0916\u0928\u090a \u0938\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0911\u092a\u0941\u0932\u0947\u0902\u091f \u0938\u094d\u0915\u0942\u0932 \u0911\u092b \u090f\u0915\u094d\u091f\u093f\u0902\u0917 \u0924\u0925\u093e \u090f\u092b\u091f\u0940\u0906\u0908\u0906\u0908 \u092a\u0941\u0923\u0947 \u0938\u0947 \u090f\u0915\u094d\u091f\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0940 \u091f\u094d\u0930\u0947\u0928\u093f\u0902\u0917 \u0932\u0940. \u0936\u094b\u092d\u093f\u0928\u0935 \u0928\u0947 \u0915\u0930\u0940\u092c 10 \u0938\u093e\u0932 \u0924\u0915 \u092a\u0930\u094d\u0926\u0947 \u0915\u0947 \u092a\u0940\u091b\u0947 \u0905\u0938\u093f\u0938\u094d\u091f\u0947\u0902\u091f \u0921\u093e\u092f\u0930\u0947\u0915\u094d\u091f\u0930, \u0938\u0947\u0915\u0902\u0921 \u092f\u0942\u0928\u093f\u091f \u0921\u093e\u092f\u0930\u0947\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0914\u0930 \u0938\u094d\u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f \u0938\u0941\u092a\u0930\u0935\u093e\u0907\u091c\u0930 \u0915\u0947 \u0930\u0942\u092a \u092e\u0947\u0902 \u0915\u093e\u092e \u0915\u093f\u092f\u093e. \u0936\u094b\u092d\u093f\u0928\u0935 \u0928\u0947 \u0938\u0940\u0906\u0908\u0921\u0940, \u0930\u093e\u0917\u093f\u0928\u0940 \u090f\u092e\u090f\u092e\u090f\u0938 \u0930\u093f\u091f\u0930\u094d\u0928\u094d\u0938, \u0939\u0948\u092a\u094d\u092a\u093f\u0932\u0940 \u090f\u0935\u0930 \u0906\u092b\u094d\u091f\u0930 \u0914\u0930 \u092e\u0939\u093e\u092a\u094c\u0930 \u091c\u0948\u0938\u0947 \u092a\u094d\u0930\u094b\u091c\u0947\u0915\u094d\u091f\u094d\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0930\u094d\u0926\u0947 \u0915\u0947 \u092a\u0940\u091b\u0947 \u0915\u093e\u092e \u0915\u093f\u092f\u093e. \u0936\u094b\u092d\u093f\u0928\u0935 \u0939\u0928\u0941\u092e\u093e\u0928 \u0905\u0902\u0936 \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0947\u0915\u0947\u0902\u0921 \u0905\u0938\u093f\u0938\u094d\u091f\u0947\u0902\u091f \u0921\u093e\u092f\u0930\u0947\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0915\u0947 \u0924\u094c\u0930 \u092a\u0930 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0947 \u0925\u0947. \u0939\u0928\u0941\u092e\u093e\u0928 \u0905\u0902\u0936 \u0915\u0947 \u0905\u0938\u0932 \u0932\u0940\u0921 \u090f\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u092e\u093e\u0930 \u092a\u0921\u093c\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0921\u093e\u092f\u0930\u0947\u0915\u094d\u091f\u0930 \u0928\u0947 \u0936\u094b\u092d\u093f\u0928\u0935 \u0915\u094b \u0907\u0938 \u0915\u093f\u0930\u0926\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091a\u0941\u0928\u093e. \u0907\u0938 \u0924\u0930\u0939 \u0936\u094b\u092d\u093f\u0928\u0935 \u0928\u0940\u092e \u0915\u0930\u094b\u0932\u0940 \u092c\u093e\u092c\u093e \u092c\u0928\u0947. \u0915\u094c\u0928 \u091c\u093e\u0928\u0924\u093e \u0925\u093e \u0915\u093f \u0915\u092d\u0940 \u0910\u0938\u0947 \u0926\u093f\u0916\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0936\u094b\u092d\u093f\u0928\u0935 \u0915\u093f\u0930\u0926\u093e\u0930 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0910\u0938\u0940 \u091f\u094d\u0930\u093e\u0902\u0938\u092b\u0949\u0930\u094d\u092e\u0947\u0936\u0928 \u0915\u0930 \u091c\u093e\u090f\u0902\u0917\u0947.