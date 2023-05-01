विज्ञापन
विशेष लिंक

हनुमान अंश में बाबा नीम करोली बनने से पहले कुछ ऐसे दिखते थे शोभिनव सत्या

हनुमान अंश की रिलीज के बाद से हर तरफ शोभिनव सत्या की चर्चा है. वो एक्टर जो पर्दे के पीछे काम करते करते अचानक आगे आया और पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में बस गया.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&micro; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;.
    शोभिनव सत्या लखनऊ से हैं और उन्होंने ऑपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग तथा एफटीआईआई पुणे से एक्टिंग की ट्रेनिंग ली.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&micro; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not; 10 &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;.
    शोभिनव ने करीब 10 साल तक पर्दे के पीछे असिस्टेंट डायरेक्टर, सेकंड यूनिट डायरेक्टर और स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के रूप में काम किया.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&micro; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;, &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;.
    शोभिनव ने सीआईडी, रागिनी एमएमएस रिटर्न्स, हैप्पिली एवर आफ्टर और महापौर जैसे प्रोजेक्ट्स में पर्दे के पीछे काम किया.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&micro; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen;.
    शोभिनव हनुमान अंश में सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़े थे.
    Share
  • &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&micro; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;.
    हनुमान अंश के असल लीड एक्टर के बीमार पड़ने पर डायरेक्टर ने शोभिनव को इस किरदार के लिए चुना.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&micro; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&micro; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;.
    इस तरह शोभिनव नीम करोली बाबा बने. कौन जानता था कि कभी ऐसे दिखने वाले शोभिनव किरदार के लिए ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन कर जाएंगे.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com