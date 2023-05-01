विज्ञापन
विशेष लिंक

रोजाना इलायची का पानी पीने से क्या होता है?

क्या आप जानते हैं कि इलायची के पानी का सेवन करना भी आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. जानें सुबह खाली पेट हरी इलायची का सेवन करने के फायदे और बनाने का तरीका.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;
    इम्यूनिटी मजबूत
    इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और शरीर को संक्रमण से बचाने में इलायची पानी का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;
    कब्ज की समस्या
    खाली पेट इलायची के पानी का सेवन करने से कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद मिल सकती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;
    दिल के लिए अच्छा
    दिल को दुरुस्त रखने के लिए आप रोजाना खाली पेट इलायची के पानी का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं तो दिल के लिए अच्छे माने जाते हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;-&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;
    सर्दी-खांसी की समस्या
    इलायची के पानी का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. ये सर्दी-खांसी की समस्या को दूर करने में भी मदद कर सकता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;?
    कैसे बनाएं?
    इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी में 2 इलायची को रात भर भिगो कर रख दें. फिर अगली सुबह खाली पेट इसे पीएं.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com