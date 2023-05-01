छिपकली से हैं परेशान? किचन में ही छुपा है उसे भगाने का सीक्रेट राज

\u0932\u0939\u0938\u0941\u0928 \u0914\u0930 \u092a\u094d\u092f\u093e\u091c: \u200b\u091b\u093f\u092a\u0915\u0932\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0932\u0939\u0938\u0941\u0928 \u0914\u0930 \u092a\u094d\u092f\u093e\u091c \u0915\u0940 \u0924\u0947\u091c \u092e\u0939\u0915 \u092c\u093f\u0932\u094d\u0915\u0941\u0932 \u092a\u0938\u0902\u0926 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b\u0924\u0940. \u0915\u094d\u092f\u093e \u0915\u0930\u0947\u0902: \u0932\u0939\u0938\u0941\u0928 \u0915\u0947 \u0930\u0938 \u0915\u094b \u092a\u093e\u0928\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093f\u0932\u093e\u0915\u0930 \u090f\u0915 \u0938\u094d\u092a\u094d\u0930\u0947 \u092c\u094b\u0924\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0930 \u0932\u0947\u0902. \u091b\u093f\u0921\u093c\u0915 \u0926\u0947\u0902: \u0905\u092c \u0907\u0938\u0947 \u0915\u093f\u091a\u0928 \u0915\u0947 \u0915\u094b\u0928\u094b\u0902, \u0916\u093f\u0921\u093c\u0915\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0914\u0930 \u0926\u0930\u0935\u093e\u091c\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u092a\u093e\u0938 \u091b\u093f\u0921\u093c\u0915 \u0926\u0947\u0902. \u092a\u094d\u092f\u093e\u091c \u0915\u0947 \u091b\u093f\u0932\u0915\u0947: \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0905\u0932\u093e\u0935\u093e, \u092a\u094d\u092f\u093e\u091c \u0915\u0947 \u091b\u093f\u0932\u0915\u094b\u0902 \u0915\u094b \u092d\u0940 \u0909\u0928 \u091c\u0917\u0939\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0930\u0916 \u0938\u0915\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u091c\u0939\u093e\u0902 \u091b\u093f\u092a\u0915\u0932\u0940 \u091c\u094d\u092f\u093e\u0926\u093e \u0906\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902. \u091b\u093f\u092a\u0915\u0932\u0940 \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u092d\u093e\u0917 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948? \u0907\u0938\u0915\u0940 \u0924\u0947\u091c \u0917\u0902\u0927 \u0938\u0947 \u091b\u093f\u092a\u0915\u0932\u0940 \u0924\u0941\u0930\u0902\u0924 \u0909\u0938 \u091c\u0917\u0939 \u0915\u094b \u091b\u094b\u0921\u093c \u0926\u0947\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902. \u0938\u092c\u0938\u0947 \u0905\u091a\u094d\u091b\u0940 \u092c\u093e\u0924 \u092f\u0947 \u0915\u093f \u092f\u0947 \u0918\u0930 \u0915\u093e \u092c\u0928\u093e \u0938\u094d\u092a\u094d\u0930\u0947 \u0939\u0948 \u0907\u0938\u0938\u0947 \u0916\u093e\u0928\u0947 \u0915\u094b \u092d\u0940 \u0915\u094b\u0908 \u0928\u0941\u0915\u0938\u093e\u0928 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0939\u094b\u0917\u093e.