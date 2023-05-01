विज्ञापन
विशेष लिंक

छिपकली से हैं परेशान? किचन में ही छुपा है उसे भगाने का सीक्रेट राज

आपके किचन में भी छिपकली करती हैं राज? तो अब घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी आसान और असरदार किचन ट्रिक बताने वाले हैं, जिनकी मदद से छिपकली किचन से गायब हो जाएंगी.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;:
    लहसुन और प्याज:
    ​छिपकलियों को लहसुन और प्याज की तेज महक बिल्कुल पसंद नहीं होती.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;:
    क्या करें:
    लहसुन के रस को पानी में मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;:
    छिड़क दें:
    अब इसे किचन के कोनों, खिड़कियों और दरवाजों के पास छिड़क दें.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen;:
    प्याज के छिलके:
    इसके अलावा, प्याज के छिलकों को भी उन जगहों पर रख सकते हैं जहां छिपकली ज्यादा आती हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;?
    छिपकली क्यों भाग जाती है?
    इसकी तेज गंध से छिपकली तुरंत उस जगह को छोड़ देती हैं. सबसे अच्छी बात ये कि ये घर का बना स्प्रे है इससे खाने को भी कोई नुकसान नहीं होगा.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com