जिसे कचरा समझकर फेंक देते हैं, वही भुट्टे के बाल सेहत के लिए हैं खजाना

किडनी के लिए

भुट्टे के बाल एक बेहतरीन नेचुरल डिटॉक्सिफायर का काम करते हैं ये शरीर में यूरीन के बहाव को बढ़ाते हैं, जिससे किडनी में जमा जहरीले तत्व आसानी से बाहर निकल सकते हैं. नियमित रूप से इसका पानी पीने से किडनी स्टोन बनने का जोखिम काफी हद तक कम हो सकता है.