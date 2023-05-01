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जिसे कचरा समझकर फेंक देते हैं, वही भुट्टे के बाल सेहत के लिए हैं खजाना

अक्सर फेंक दिए जाने वाले भुट्टे के बाल सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. किडनी स्टोन, सूजन और ब्लड प्रेशर में इसके फायदे बताए जाते हैं. जानें इसके लाभ, नुकसान और चाय बनाने का आसान तरीका.

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    सूजन के लिए
    शरीर में पानी भरने या जोड़ों की सूजन में इनका काढ़ा आराम देता है, क्योंकि इनमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं.
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    ब्लड प्रेशर के लिए
    भुट्टे के बाल शरीर से एक्स्ट्रा नमक और पानी बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने में मदद मिल सकती है.
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    किडनी के लिए
    भुट्टे के बाल एक बेहतरीन नेचुरल डिटॉक्सिफायर का काम करते हैं ये शरीर में यूरीन के बहाव को बढ़ाते हैं, जिससे किडनी में जमा जहरीले तत्व आसानी से बाहर निकल सकते हैं. नियमित रूप से इसका पानी पीने से किडनी स्टोन बनने का जोखिम काफी हद तक कम हो सकता है.
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    पेट के लिए
    भुट्टे के बालों में पाए जाने वाले तत्व पेट दर्द, गैस और एसिडिटी में राहत दे सकते हैं. जिन लोगों को अक्सर पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं, उनके लिए इनका सेवन फायदेमंद हो सकता है.
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