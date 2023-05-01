जिसे कचरा समझकर फेंक देते हैं, वही भुट्टे के बाल सेहत के लिए हैं खजाना
अक्सर फेंक दिए जाने वाले भुट्टे के बाल सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. किडनी स्टोन, सूजन और ब्लड प्रेशर में इसके फायदे बताए जाते हैं. जानें इसके लाभ, नुकसान और चाय बनाने का आसान तरीका.
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किडनी के लिएभुट्टे के बाल एक बेहतरीन नेचुरल डिटॉक्सिफायर का काम करते हैं ये शरीर में यूरीन के बहाव को बढ़ाते हैं, जिससे किडनी में जमा जहरीले तत्व आसानी से बाहर निकल सकते हैं. नियमित रूप से इसका पानी पीने से किडनी स्टोन बनने का जोखिम काफी हद तक कम हो सकता है.
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