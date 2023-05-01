विज्ञापन
विशेष लिंक

बच्चेदानी में सूजन हो तो क्या करें?

हर महीने ज्यादा ब्लीडिंग और पेट के नीचे दर्द को नॉर्मल न समझें, ये बच्चेदानी में सूजन का संकेत हो सकता है. डॉक्टर की सलाह के साथ ये घरेलू उपाय भी दिलाएंगे आराम.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;
    गर्म पानी से सिकाई
    पेट के निचले हिस्से या पीठ पर गर्म पानी की थैली से हल्की सिकाई करने से मांसपेशियों को राहत मिलती है और ऐंठन कम होती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;
    हल्का खाना
    बाहर का जंक फूड, ज्यादा तेल-मसाले और मैदे वाली चीजों से बिल्कुल दूरी बना लें. इसकी जगह अपनी डाइट में हरी सब्जियां, दलिया, खिचड़ी और ताजे फल शामिल करें.
    Share
  • &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;
    हाइड्रेटेड रहें
    शरीर की अंदरूनी सफाई के लिए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. इससे टॉक्सिन्स आसानी से बाहर निकल जाते हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sect;
    हल्दी वाला गुनगुना दूध
    हल्दी में कुदरती तौर पर सूजन कम करने वाले गुण होते हैं. रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर पीने से अंदरूनी शरीर को ताकत मिलती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro; &agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;
    तनाव न लें
    मानसिक तनाव का सीधा असर हमारे हॉर्मोन्स पर पड़ता है, जिससे समस्या और बढ़ सकती है. इसलिए जितना हो सके खुद को तनावमुक्त रखें.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com