विज्ञापन
विशेष लिंक

बॉलीवुड सितारे जो दिखते हैं मम्मी-पापा की कार्बन कॉपी, पांचवें की हूबहू पापा जैसी सूरत

आज हम आपको उन फिल्म स्टार्स की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो अपने स्टार मम्मी पापा जैसे दिखते हैं. साथ-साथ जब तस्वीरें देखेंगे तो समझ जाएंगे कितनी पर्सेंट कार्बन कॉपी हैं ये.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;
    अमृता सिंह और सारा अली खान
    अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान में भी उनकी मां की परछाई कई दफा नजर आती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&macr; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;
    शनाया और संजय कपूर
    फिल्मी दुनिया में एंट्री ले चुकी शनाया कपूर भी लुक्स के मामले में अपने पापा संजय कपूर की तरह दिखती हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&laquo;
    जैकी श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ
    जैकी श्रॉफ की लाडली फिल्मी पर्दे पर तो नहीं आई हैं लेकिन अपने बिजनेस के अलावा वह छोटे पर्दे पर कई रियलिटी शो का हिस्सा रही हैं. कृष्णा में जैकी की झलक साफ नजर आती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&laquo; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;
    सैफ अली खान और इब्राहिम अली खान
    सैफ और इब्राहिम के नाम के बिना तो लिस्ट ही अधूरी रह जाए. इब्राहिम में यंग सैफ की झलक साफ नजर आती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;-&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;
    सुहाना खान और आर्यन खान-सुहाना खान
    शाहरुख खान के तीनों बच्चे उन्हीं की तरह दिखते हैं लेकिन इंडस्ट्री में एंट्री ले चुके सुहाना और आर्यन की बात करें तो वे हूबहू पापा किंग खान की तरह दिखते हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;
    श्रीदेवी और जाह्नवी कपूर
    श्रीदेवी की लाडली जाह्नवी कपूर जब भी इंडियन लुक में नजर आती हैं तो उनमें श्रीदेवी की झलक साफ देखने को मिलती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;
    आलिया भट्ट और सोनी राजदान
    आलिया भट्ट को उनके सॉफ्ट फीचर्स, एक्सप्रेसि आंखें चार्मिंग स्माइल मां सोनी से ही मिले हैं.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com