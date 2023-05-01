बॉलीवुड सितारे जो दिखते हैं मम्मी-पापा की कार्बन कॉपी, पांचवें की हूबहू पापा जैसी सूरत

\u0905\u092e\u0943\u0924\u093e \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0914\u0930 \u0938\u093e\u0930\u093e \u0905\u0932\u0940 \u0916\u093e\u0928 \u0905\u092e\u0943\u0924\u093e \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0915\u0940 \u092c\u0947\u091f\u0940 \u0938\u093e\u0930\u093e \u0905\u0932\u0940 \u0916\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u0909\u0928\u0915\u0940 \u092e\u093e\u0902 \u0915\u0940 \u092a\u0930\u091b\u093e\u0908 \u0915\u0908 \u0926\u092b\u093e \u0928\u091c\u0930 \u0906\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0936\u0928\u093e\u092f\u093e \u0914\u0930 \u0938\u0902\u091c\u092f \u0915\u092a\u0942\u0930 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e\u0940 \u0926\u0941\u0928\u093f\u092f\u093e \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0902\u091f\u094d\u0930\u0940 \u0932\u0947 \u091a\u0941\u0915\u0940 \u0936\u0928\u093e\u092f\u093e \u0915\u092a\u0942\u0930 \u092d\u0940 \u0932\u0941\u0915\u094d\u0938 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092a\u093e\u092a\u093e \u0938\u0902\u091c\u092f \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0915\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u0926\u093f\u0916\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902. \u091c\u0948\u0915\u0940 \u0936\u094d\u0930\u0949\u092b \u0914\u0930 \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u0936\u094d\u0930\u0949\u092b \u091c\u0948\u0915\u0940 \u0936\u094d\u0930\u0949\u092b \u0915\u0940 \u0932\u093e\u0921\u0932\u0940 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e\u0940 \u092a\u0930\u094d\u0926\u0947 \u092a\u0930 \u0924\u094b \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0906\u0908 \u0939\u0948\u0902 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u092c\u093f\u091c\u0928\u0947\u0938 \u0915\u0947 \u0905\u0932\u093e\u0935\u093e \u0935\u0939 \u091b\u094b\u091f\u0947 \u092a\u0930\u094d\u0926\u0947 \u092a\u0930 \u0915\u0908 \u0930\u093f\u092f\u0932\u093f\u091f\u0940 \u0936\u094b \u0915\u093e \u0939\u093f\u0938\u094d\u0938\u093e \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0902. \u0915\u0943\u0937\u094d\u0923\u093e \u092e\u0947\u0902 \u091c\u0948\u0915\u0940 \u0915\u0940 \u091d\u0932\u0915 \u0938\u093e\u092b \u0928\u091c\u0930 \u0906\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0938\u0948\u092b \u0905\u0932\u0940 \u0916\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u0907\u092c\u094d\u0930\u093e\u0939\u093f\u092e \u0905\u0932\u0940 \u0916\u093e\u0928 \u0938\u0948\u092b \u0914\u0930 \u0907\u092c\u094d\u0930\u093e\u0939\u093f\u092e \u0915\u0947 \u0928\u093e\u092e \u0915\u0947 \u092c\u093f\u0928\u093e \u0924\u094b \u0932\u093f\u0938\u094d\u091f \u0939\u0940 \u0905\u0927\u0942\u0930\u0940 \u0930\u0939 \u091c\u093e\u090f. \u0907\u092c\u094d\u0930\u093e\u0939\u093f\u092e \u092e\u0947\u0902 \u092f\u0902\u0917 \u0938\u0948\u092b \u0915\u0940 \u091d\u0932\u0915 \u0938\u093e\u092b \u0928\u091c\u0930 \u0906\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0938\u0941\u0939\u093e\u0928\u093e \u0916\u093e\u0928 \u0914\u0930 \u0906\u0930\u094d\u092f\u0928 \u0916\u093e\u0928-\u0938\u0941\u0939\u093e\u0928\u093e \u0916\u093e\u0928 \u0936\u093e\u0939\u0930\u0941\u0916 \u0916\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u0924\u0940\u0928\u094b\u0902 \u092c\u091a\u094d\u091a\u0947 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0940\u0902 \u0915\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u0926\u093f\u0916\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0907\u0902\u0921\u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0902\u091f\u094d\u0930\u0940 \u0932\u0947 \u091a\u0941\u0915\u0947 \u0938\u0941\u0939\u093e\u0928\u093e \u0914\u0930 \u0906\u0930\u094d\u092f\u0928 \u0915\u0940 \u092c\u093e\u0924 \u0915\u0930\u0947\u0902 \u0924\u094b \u0935\u0947 \u0939\u0942\u092c\u0939\u0942 \u092a\u093e\u092a\u093e \u0915\u093f\u0902\u0917 \u0916\u093e\u0928 \u0915\u0940 \u0924\u0930\u0939 \u0926\u093f\u0916\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0936\u094d\u0930\u0940\u0926\u0947\u0935\u0940 \u0914\u0930 \u091c\u093e\u0939\u094d\u0928\u0935\u0940 \u0915\u092a\u0942\u0930 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0926\u0947\u0935\u0940 \u0915\u0940 \u0932\u093e\u0921\u0932\u0940 \u091c\u093e\u0939\u094d\u0928\u0935\u0940 \u0915\u092a\u0942\u0930 \u091c\u092c \u092d\u0940 \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u0928 \u0932\u0941\u0915 \u092e\u0947\u0902 \u0928\u091c\u0930 \u0906\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u0924\u094b \u0909\u0928\u092e\u0947\u0902 \u0936\u094d\u0930\u0940\u0926\u0947\u0935\u0940 \u0915\u0940 \u091d\u0932\u0915 \u0938\u093e\u092b \u0926\u0947\u0916\u0928\u0947 \u0915\u094b \u092e\u093f\u0932\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0906\u0932\u093f\u092f\u093e \u092d\u091f\u094d\u091f \u0914\u0930 \u0938\u094b\u0928\u0940 \u0930\u093e\u091c\u0926\u093e\u0928 \u0906\u0932\u093f\u092f\u093e \u092d\u091f\u094d\u091f \u0915\u094b \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0938\u0949\u092b\u094d\u091f \u092b\u0940\u091a\u0930\u094d\u0938, \u090f\u0915\u094d\u0938\u092a\u094d\u0930\u0947\u0938\u093f \u0906\u0902\u0916\u0947\u0902 \u091a\u093e\u0930\u094d\u092e\u093f\u0902\u0917 \u0938\u094d\u092e\u093e\u0907\u0932 \u092e\u093e\u0902 \u0938\u094b\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u0939\u0940 \u092e\u093f\u0932\u0947 \u0939\u0948\u0902.