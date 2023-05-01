विज्ञापन
विशेष लिंक

250 करोड़ का है रणबीर कपूर-आलिया भट्ट का बंगला, गणपति बप्पा के विसर्जन की तस्वीरों के साथ दिखाई झलक

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने अपने 250 करोड़ के घर कृष्णा राज में गणपति बप्पा का विसर्जन किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने शेयर कीं और फैमिली के साथ बिताए पलों की झलक फैंस को दिखाई.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&deg; 2025 &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;. &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;.
    रणबीर कपूर और आलिया भट्ट नवंबर 2025 में मुंबई में अपने नए घर में रहने चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने पहली बार अपने नए घर कृष्णा राज में बप्पा का स्वागत किया. वहीं हाल ही में आलिया भट्ट ने बप्पा के विसर्जन की भी झलक फैंस को दिखाई.
    Share
  • &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren; 250 &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iexcl; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;, &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;.
    पाली हिल में बने आलिया भट्ट के छह मंजिला बंगले की कीमत लगभग 250 करोड़ रुपये बताई गई है, जिसकी इनसाइड झलक सोशल मीडिया पर आलिया भट्ट ने शेयर की. इसमें राहा, रणबीर से लेकर परिवार के अन्य सदस्य नजर आ रहे हैं, जो गणपति को विदाई देने के लिए शामिल हुए.
    Share
  • &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;-&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &#039;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&#039; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;-&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&sup2;, &agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; 1980 &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    रणबीर-आलिया का घर 'कृष्णा राज' बंगले के नाम से जाना जाता है, जो रणबीर कपूर के दादा-दादी, राज और कृष्णा कपूर के नाम पर रखा गया है. दरअसल, यह घर उसी जमीन पर बना है, जो कभी उनकी थी और बाद में 1980 के दशक में ऋषि और नीतू कपूर को विरासत में मिली. वहीं अब यह रणबीर और आलिया का ऑफिशियल पता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&pound; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&frac34;. &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sect;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;, &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;, &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&pound; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;.
    इस प्रॉपर्टी का दोबारा निर्माण ऋषि कपूर की देखरेख में शुरू हुआ था. लेकिन उनके निधन के बाद, रणबीर कपूर, नीतू कपूर और आलिया भट्ट ने इस घर के निर्माण की जिम्मेदारी संभाली और घर को खूबसूरती से सजाया.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;-&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sect;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    घर के सामने ग्रे रंग का बाहरी हिस्सा और हर मंजिल पर लंबी बालकनियां हैं, जिसे सजावटी मेटल की रेलिंग और हरे-भरे पौधों से सजाया गया है. वहीं बप्पा के स्वागत में घर के हर कोने को खूबसूरती से सजाया गया है, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हो रही है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;, &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;-&agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sect;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&laquo;-&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr; &agrave;&curren;&para;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    एक तस्वीर में टाइल वाला फर्श और कमरे में भरपूर प्राकृतिक रोशनी दिखाई देती है और मंदिर की भी झलक देखने को मिल रही है. बड़ी कांच की खिड़कियां, घर के अंदर लगे हरे-भरे पौधे और कई मंजिलों वाले इस बंगले में ऑफ-व्हाइट दीवारें और भारतीय शैली का सौंदर्य देखने को मिलता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&middot;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen;-&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&cedil; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;. &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&sup2;-&agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&laquo;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;.
    इसके अलावा घर में ऋषि कपूर की तस्वीरों से लेकर प्रवेश द्वार पर पत्थर के बड़े-बड़े फूलदान शाही एहसास देते हैं और काले दरवाजे आपको शानदार घर के अंदर बुलाते हैं. मार्बल-फिनिश वाले फर्श घर को और भी शाही लुक देते हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;-&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&uml;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;/&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&yen;&curren; &agrave;&curren;&uml;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&pound; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&yen;. &agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&not; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&sup2; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;.
    रणबीर-आलिया ने शादी के बाद इसे पूरी तरह रेनोवेट/रीबिल्ड करवाया। निर्माण में कई साल लगे. वहीं जब इसका काम पूरा हुआ तो अब हर त्यौहार को कपल सेलिब्रेट कर रहे हैं.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&para;&agrave;&curren;&uml; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&reg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&frac34;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&curren;&frac14;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&curren;&agrave;&curren;&iquest; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&shy;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34;-&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&pound;&agrave;&curren;&micro;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&deg; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren; &agrave;&curren;&agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup1; &agrave;&curren;&reg;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;, &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&sup1;&agrave;&curren;&brvbar; &agrave;&curren;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&not;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&deg;&agrave;&curren;&curren; &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;.
    इसके अलावा गणपति सेलिब्रेशन में बप्पा के वेलकम के अलावा एक बड़ी गणपति बप्पा की मूर्ति को भी आलिया-रणवीर के घर में जगह मिली है, जो बेहद खूबसूरत है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com