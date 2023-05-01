250 करोड़ का है रणबीर कपूर-आलिया भट्ट का बंगला, गणपति बप्पा के विसर्जन की तस्वीरों के साथ दिखाई झलक

रणबीर-आलिया का घर 'कृष्णा राज' बंगले के नाम से जाना जाता है, जो रणबीर कपूर के दादा-दादी, राज और कृष्णा कपूर के नाम पर रखा गया है. दरअसल, यह घर उसी जमीन पर बना है, जो कभी उनकी थी और बाद में 1980 के दशक में ऋषि और नीतू कपूर को विरासत में मिली. वहीं अब यह रणबीर और आलिया का ऑफिशियल पता है.