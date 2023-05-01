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ढाई साल का रिश्ता, शादी तक पहुंची थी बात; उदिति सिंह ने करण वाही संग ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी

अभिनेत्री उदिति सिंह इस समय रियलिटी शो 'बिग बॉस-20' में नजर आ रही हैं. शो के दौरान उदिति ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड और अभिनेता करण वाही के साथ रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात की. उदिति ने बताया कि कैसे 'कोविड-19' लॉकडाउन के दौरान उनका रिश्ता खराब होने लगा था.

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    साथी कंटेस्टेंट स्काउट से बात करते हुए उदिति ने कहा कि अलग होने के बाद उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पूरी तरह बदल गई. उदिति ने कहा, "ब्रेकअप के बाद मेरे लिए यह एक तरह से वरदान साबित हुआ. क्योंकि उसके बाद मेरा पूरा करियर, मेरी पूरी लाइफ, सब कुछ बदल गया था."
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    उन्होंने आगे बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने और उनके एक्स-पार्टनर ने एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग को अडॉप्ट किया था, जिसका नाम 'नोआ' है. उदिति सिंह ने कहा, "हमने लॉकडाउन में साथ में नोआ नाम का गोल्डन रिट्रीवर लिया था, तो उसी को लेकर हमारे बीच काफी झगड़े शुरू हो गए थे."
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    "उस वक्त कोविड भी था, तो हम दोनों पर सफाई का काफी काम रहता था. मेरा सफाई करने का तरीका अलग था और उसका अलग. फिर वह इस बात को लेकर थोड़ा डॉमिनेट भी करता था और कहता था, 'तुम्हें नहीं आता.' क्योंकि वह उम्र को लेकर बहुत ज्यादा सोचता था, उसके लिए हर चीज ऐसी थी कि 'तुमसे नहीं हो पाएगा. तुम्हें ये-वो नहीं आता.', 'तुम नोआ को नहीं संभाल पाओगी.' तो मुझे लगता था कि मेरा पार्टनर बहुत डीमोटिवेट करने वाला है."
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    उदिति ने आगे कहा, "ऐसा ही होता है, जब दो लोगों का एक होना नहीं लिखा होता है, तो बात-बात पर लड़ाई होती है और जब एक होना लिखा होता है, तब सब कुछ अच्छा होता है."
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    दोनों के रिश्ते के बारे में साल 2019-20 के आसपास सभी को पता था, उस वक्त करण ने उदिति के साथ तस्वीरें भी शेयर की थीं. बताया जाता है कि उनका रिश्ता काफी सीरियस था. उदिति ने पहले घरवालों को बताया था कि दोनों करीब ढाई साल तक साथ रहे थे और शादी तक की बात भी हुई थी.
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