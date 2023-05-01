ढाई साल का रिश्ता, शादी तक पहुंची थी बात; उदिति सिंह ने करण वाही संग ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी

"उस वक्त कोविड भी था, तो हम दोनों पर सफाई का काफी काम रहता था. मेरा सफाई करने का तरीका अलग था और उसका अलग. फिर वह इस बात को लेकर थोड़ा डॉमिनेट भी करता था और कहता था, 'तुम्हें नहीं आता.' क्योंकि वह उम्र को लेकर बहुत ज्यादा सोचता था, उसके लिए हर चीज ऐसी थी कि 'तुमसे नहीं हो पाएगा. तुम्हें ये-वो नहीं आता.', 'तुम नोआ को नहीं संभाल पाओगी.' तो मुझे लगता था कि मेरा पार्टनर बहुत डीमोटिवेट करने वाला है."