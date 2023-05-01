संजय लीला भंसाली की 7 फिल्में, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जिंदगी के बड़े सबक भी सिखाती हैं

‘पद्मावत'

फिल्म ‘पद्मावत' की कहानी खुद में हिम्मत, सम्मान और मुश्किल हालात के सामने मजबूती से खड़े रहने की दमदार कहानी है. फिल्म के किरदारों को मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी पहचान और सम्मान से कोई समझौता न करते हुए दिखाया गया है.