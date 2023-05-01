संजय लीला भंसाली की 7 फिल्में, जो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जिंदगी के बड़े सबक भी सिखाती हैं
संजय लीला भंसाली की फिल्मों की पहचान उनकी भव्यता, संगीत, और कभी न भूलाए जाने वाले किरदारों से होती है. इतना ही नहीं फिल्म में देखी जाने वाली भव्यता में चार चांद लगाती है उसकी कहानी जिसमें प्यार, हिम्मत, महत्वाकांक्षा, त्याग और अपनी राह खुद चुनने की हिम्मत को खूबसूरती से पिरोया गया होता है.
फिल्म ‘पद्मावत' की कहानी खुद में हिम्मत, सम्मान और मुश्किल हालात के सामने मजबूती से खड़े रहने की दमदार कहानी है. फिल्म के किरदारों को मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अपनी पहचान और सम्मान से कोई समझौता न करते हुए दिखाया गया है.