पौधों पर फूल आना रोक देती हैं ये 5 गलतियां, Gardening Expert ने बताया क्या न करें

पौधे को कम धूप वाली जगह रखना

गार्डनिंग एक्सपर्ट तरुण चोपड़ा बताते हैं, फूलों वाले पौधों के लिए धूप बहुत जरूरी है. कई पौधों को करीब 5 से 7 घंटे सीधी धूप की जरूरत होती है. धूप कम मिलने पर पौधे की पत्तियां और टहनियां तो बढ़ सकती हैं, लेकिन फूल कम हो सकते हैं. इसलिए गुलाब, गुड़हल, गेंदा, अपराजिता और बोगनवेलिया जैसे पौधों को पर्याप्त धूप वाली जगह रखें.