मोटापे से परेशान हैं? ये 4 बीज वेट लॉस जर्नी को बना सकते हैं आसान

\u091a\u093f\u092f\u093e \u0938\u0940\u0921\u094d\u0938 \u0907\u0928\u092e\u0947\u0902 \u0918\u0941\u0932\u0928\u0936\u0940\u0932 \u092b\u093e\u0907\u092c\u0930 \u0915\u093e\u092b\u0940 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948. \u092a\u093e\u0928\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u093f\u0917\u094b\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u092f\u0947 \u091c\u0947\u0932 \u091c\u0948\u0938\u093e \u092c\u0928 \u091c\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902, \u091c\u093f\u0938\u0938\u0947 \u092a\u0947\u091f \u0932\u0902\u092c\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0924\u0915 \u092d\u0930\u093e \u0930\u0939\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0915\u0948\u0932\u094b\u0930\u0940 \u0915\u092e \u0916\u093e\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u092e\u093f\u0932\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0905\u0932\u0938\u0940 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091c \u092f\u0947 \u0913\u092e\u0947\u0917\u093e-3 \u092b\u0948\u091f\u0940 \u090f\u0938\u093f\u0921 \u0914\u0930 \u092b\u093e\u0907\u092c\u0930 \u0938\u0947 \u092d\u0930\u092a\u0942\u0930 \u0939\u094b\u0924\u0947 \u0939\u0948\u0902. \u0905\u0932\u0938\u0940 \u092a\u093e\u091a\u0928 \u092c\u0947\u0939\u0924\u0930 \u0915\u0930\u0924\u0940 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u092d\u0942\u0916 \u0915\u094b \u0915\u0902\u091f\u094d\u0930\u094b\u0932 \u0930\u0916\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0926\u0926 \u0915\u0930 \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948. \u0915\u0926\u094d\u0926\u0942 \u0915\u0947 \u092c\u0940\u091c \u0907\u0928\u092e\u0947\u0902 \u092a\u094d\u0930\u094b\u091f\u0940\u0928 \u0914\u0930 \u092e\u0948\u0917\u094d\u0928\u0940\u0936\u093f\u092f\u092e \u0905\u091a\u094d\u091b\u0940 \u092e\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948. \u092a\u094d\u0930\u094b\u091f\u0940\u0928 \u092e\u0947\u091f\u093e\u092c\u0949\u0932\u093f\u091c\u094d\u092e \u0915\u094b \u0938\u092a\u094b\u0930\u094d\u091f \u0915\u0930\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0932\u0902\u092c\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0924\u0915 \u090f\u0928\u0930\u094d\u091c\u0947\u091f\u093f\u0915 \u0930\u0916\u0924\u093e \u0939\u0948. \u0939\u0947\u092e\u094d\u092a \u0938\u0940\u0921\u094d\u0938 \u0907\u0928\u092e\u0947\u0902 \u0905\u091a\u094d\u091b\u093e \u092a\u094d\u0930\u094b\u091f\u0940\u0928 \u0914\u0930 \u0939\u0947\u0932\u094d\u0926\u0940 \u092b\u0948\u091f \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u094b \u092e\u0938\u0932\u094d\u0938 \u0915\u094b \u092e\u091c\u092c\u0942\u0924 \u092c\u0928\u093e\u0924\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0932\u0902\u092c\u0947 \u0938\u092e\u092f \u0924\u0915 \u092a\u0947\u091f \u092d\u0930\u093e \u0939\u0941\u0906 \u0930\u0916\u0924\u093e \u0939\u0948.