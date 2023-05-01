विज्ञापन
विशेष लिंक

मोटापे से परेशान हैं? ये 4 बीज वेट लॉस जर्नी को बना सकते हैं आसान

वजन घटाने में मदद कर सकते हैं ये 4 हेल्दी बीज. जानिए कैसे ये भूख कंट्रोल करके वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट को आसान बना सकते हैं.

Gallery View
Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&iquest;&agrave;&curren;&macr;&agrave;&curren;&frac34; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;
    चिया सीड्स
    इनमें घुलनशील फाइबर काफी होता है. पानी में भिगोने पर ये जेल जैसा बन जाते हैं, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और कैलोरी कम खाने में मदद मिलती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&sup2;&agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;
    अलसी के बीज
    ये ओमेगा-3 फैटी एसिड और फाइबर से भरपूर होते हैं. अलसी पाचन बेहतर करती है और भूख को कंट्रोल रखने में मदद कर सकती है.
    Share
  • &agrave;&curren;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&brvbar;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&agrave;&yen; &agrave;&curren;&not;&agrave;&yen;&agrave;&curren;
    कद्दू के बीज
    इनमें प्रोटीन और मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है. प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है और लंबे समय तक एनर्जेटिक रखता है.
    Share
  • &agrave;&curren;&sup1;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&reg;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&ordf; &agrave;&curren;&cedil;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&iexcl;&agrave;&yen;&agrave;&curren;&cedil;
    हेम्प सीड्स
    इनमें अच्छा प्रोटीन और हेल्दी फैट होता है, जो मसल्स को मजबूत बनाता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ रखता है.
    Share
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com