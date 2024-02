चाय चाहते हैं बने बहुत ही टेस्टी तो आपको पता होना चाहिए कितना दूध और चीनी डालनी चाहिए

ow much milk put in making tea : चाय बनाते समय कितना दूध डालना चाहिए.

खास बातें टेस्टी चाय बनाना चाहते हैं.

तो इतनी मात्रा में डालना चाहिए दूध.

और चीनी होनी चाहिए इतनी.

How To Make Tea: चाय का चौक हर किसी को होता है. लोग अच्छी चाय (Tea) की तलाश में बहुत दूर तक चले जाते हैं. घर में भी चाय बनाते समय हर किसी के दिमाग में चल रहा होता है कि चाय बढ़िया बन जाए तो मजा ही आ जाएगा. अच्छी चाय बनाने के चक्कर में कई बार लोग दूध (Milk) ज्यादा डाल देते हैं तो कभी चीनी. इससे चाय का पूरा स्वाद खराब हो जाता है. आज हम आपको चाय बनाने का सही तरीका (Right Way Of Making Tea) बताते हैं. जिससे बेहतरीन चाय घर में ही बनाई जा सकती है. इसके लिए बस दूध और चीनी की सही मात्रा जान लें.