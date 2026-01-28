Zakir Khan Break Reason: स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने कॉमेडी से लंबे ब्रेक का ऐलान किया है, जो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2030 तक चल सकता है. उन्होंने यह फैसला अपने हालिया हैदराबाद लाइव शो के दौरान, पापा यार टूर के तहत, ऑडियंस के साथ शेयर किया. जाकिर ने बताया कि वह स्वास्थ्य और निजी कारणों की वजह से अपने शोज कम कर रहे हैं और अब सिर्फ कुछ चुनिंदा शहरों में ही गिने-चुने शो करेंगे. स्टेज पर खुलकर बात करते हुए जाकिर खान ने कहा कि उनका यह ब्रेक तीन से पांच साल तक का हो सकता है. उन्होंने साफ किया कि यह फैसला उन्होंने हल्के में नहीं लिया है. इसके पीछे उनकी सेहत से जुड़ी चिंताएं और कुछ ऐसे निजी मसले हैं, जिन्हें वह लंबे समय से टालते आ रहे थे.

जाकिर खान ने दर्शकों के प्रति आभार जताते हुए सालों से मिल रहे प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहा. उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी सेहत को प्राथमिकता देना चाहते हैं, ताकि आने वाले कई सालों तक वह वही काम कर सकें, जिससे उन्हें सबसे ज़्यादा प्यार है.

गल्फ न्यूज को दिए गए एक नए इंटरव्यू में जाकिर खान ने अपने इस फैसले पर और डीटेल से बात की उन्होंने कहा, “मैं कई सालों से लगातार टूर कर रहा हूं… अब वक्त आ गया है कि मैं अपनी सेहत का ध्यान रखूं. मैंने काम और हेल्थ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए ताकि चीजों को संभाल सकूं. मैं परफॉर्म करना बहुत पसंद करता हूं, मैं चाहता हूं कि 80 साल की उम्र में भी स्टेज पर रहूं, और इसके लिए आज यह फैसला लेना जरूरी है.”

जाकिर खान का स्टैंड-अप कॉमेडियन बनने का सफर आसान नहीं रहा है. वह अपने परिवार के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस फील्ड को करियर के रूप में चुना. उनके पास न तो कोई गाइडेंस थी और न ही इंडस्ट्री में कोई पहचान. उन्होंने खुद ही मेहनत करके लोगों से रिश्ते बनाए, इंडस्ट्री में नेटवर्क तैयार किया और लगातार सफर करके अपने हुनर को निखारा और दर्शकों का दिल जीता.

जाकिर कहते हैं, “जब आप अपने परिवार में पहली बार कुछ अलग करते हैं, तो आपको कई पुल खुद बनाने पड़ते हैं, ताकि आपके बाद आने वालों को वही तकलीफ न झेलनी पड़े जो आपने झेली. मैंने यही काम 10 साल तक किया. इसी वजह से हर शहर में मेरी एक छोटी-सी फैमिली बन गई है—जो मेरे शोज़ में आती है, शहर दिखाती है, जगह के बारे में बताती है और मुझे घर जैसा एहसास कराती है.”

उन्होंने आगे कहा, “रिश्तों को निभाने के लिए वक्त, मेहनत और कोशिश चाहिए. तो वह वक्त कहां से आएगा? मेरे लिए वह वक्त मेरी नींद से आया. लेकिन अगर आप 10 साल तक लगातार एस्केलेटर पर खड़े रहेंगे, तो शरीर पर उसका असर पड़ना तय है.” जाकिर खान ने यह भी बताया कि उन्हें कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का जेनेटिक खतरा है. उन्होंने कहा कि एपिजेनेटिक्स यानी आनुवंशिक कारण अक्सर एक खास उम्र के बाद सामने आने लगते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा