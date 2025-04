Avoid These Food in high URIC ACID level: बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ना आजकल एक आम परेशानी बन चुका है.यूरिक एसिड बढ़ने से शरीर में कई तरह की गंभीर समस्या बढ़ने लगती हैं. यूरिक एसिड के हाई लेवल से न केवल गठिया या गाउट (Uric Acid Side Effects) की परेशानी होती है, बल्कि किडनी पर भी बुरा असर पड़ता है. यूरिक एसिड जब ज्यादा हो जाता है तो वो किडनी में स्टोर होने लगता है और ऐसे में किडनी में पथरी का रिस्क बढ़ जाता है. एम्स की डॉक्टर प्रियंका सेहरावत का कहना है कि जब भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो डॉक्टर से सलाह लेने के साथ साथ खाने पीने (Diet for high Uric Acid) पर भी ध्यान देना चाहिए. डॉक्टर प्रियंका का कहना है कि यूरिक एसिड बढ़ने पर कुछ खाने पीने की चीजों को अवॉइड करना चाहिए.चलिए जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने पर डाइट में से किन चीजों को (Avoid These Foods in High Uric Acid) अवॉइड कर देना चाहिए.

क्यों और कैसे बनता है यूरिक एसिड (how and why Uric Acid Increase)

यूरिक एसिड शरीर में बनने वाला वो टॉक्सिन है जो प्यूरीन नामक कैमिकल के टूटने पर बनने लगता है. इस टॉक्सिन के आमतौर पर किडनी के जरिए फिल्टर करके यूरिन के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है. लेकिन जब इसका स्तर बढ़ जाता है तो किडनी इसे फिल्टर नहीं कर पाती है. जब किडनी इसे पूरी तरह फिल्टर नहीं कर पाती तो ये क्रिस्टल के रूप में हड्डियों और जोड़ों में जमा होने लगता है. इससे जोड़ों में दर्द रहने लगता है और हड्डियां कमजोर होने लगती है. एम्स की डॉक्टर प्रियंका सेहरावत कहती हैं कि ज्यादा यूरिक एसिड गठिया और किडनी में पथरी का कारण बन जाता है.

यूरिक एसिड का लेवल हाई होने पर इन फूड्स को अवॉइड करें (Avoid These Foods in High Uric Acid)





1. एनिमल फूड (Animal Foods)



शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने पर एनिमल फूड यानी मीट का सेवन बंद कर देना चाहिए. इसमें रेड मीट, बीफ, पोर्क या लैंब शामिल हैं. इनमें प्यूरीन का लेवल ज्यादा होता है, जब आप इन फूड्स को खाते हैं तो न इनके अंदर मौजूद प्यूरीन मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट होकर यूरिक एसिड में बदल जाता है. इससे यूरिक एसिड का स्तर और ज्यादा हो जाता है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

2. सब्जियां जिन्हें अवॉइड करना है जरूरी (vegetable Foods)



वेजिटेरियन फूड की बात करें तो इसमें आपको मटर, पालक, ब्रोकली,शलजम, मशरूम जैसी सब्जियों को अपनी डाइट से निकाल देना चाहिए. ये सभी सब्जियां प्यूरीन रिच होती हैं इसलिए इनके सेवन से शरीर में ज्यादा प्यूरीन एकत्र होने लगता है. अगर आपके शरीर में पहले से ही ज्यादा यूरिक एसिड है तो ये सब्जियां इसमें बढ़ोतरी कर सकती हैं. सब्जियों के अलावा दालों में भी ढेर सारा प्यूरीन पाया जाता है. ऐसे में दाल का सेवन सीमित करने चाहिए. आप एक दिन में एक कटोरी दाल खा सकते हैं.

3. अल्कोहल (Alcohol)



यूरिक एसिड का बढ़ा हुआ स्तर अल्कोहल के सेवन से और ज्यादा बढ़ सकता है. ऐसे में जरूरी है कि आप अल्कोहल में वाइन और बीयर को हटा दें. इनके सेवन से शरीर में यूरिक एसिड का स्तर खतरनाक स्तर तक जा सकता है.

4. मीठे पेय (Sugary Drinks)



शुगरी ड्रिंक्स में भी बहुत ज्यादा प्यूरीन होता है. इनके सेवन से आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है. ऐसे में शुगरी ड्रिंक्स जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की मात्रा अपनी डाइट में घटा देनी चाहिए.

5. हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप (High fructose corn syrup)

हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप में भी ढेर सारा प्यूरीन होता है. ये अक्सर बेकरी में बनने वाले फूड में ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे केक, ब्रेड और कुछ डेजर्ट. ये ऐसा स्वीटनर है जिसकी मदद से फूड को ज्यादा मीठा बनाया जाता है और उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है. इसलिए ऐसे फूड के सेवन से बचें, जिन्हें बनाने में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप की मदद ली गई हो.

इन सभी फूड्स को अवॉइड करने के साथ साथ ढेर सारा पानी पीना भी यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने के लिए जरूरी है. एक्सपर्ट कहते हैं कि हाई यूरिक एसिड के दौरान शरीर को हाइड्रेट रखें और दिन में 2 से तीन लीटर पानी जरूर पिएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.