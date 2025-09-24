विज्ञापन

55 साल की उम्र में भी कैसे फिट रहते हैं राहुल गांधी, ये है उनकी सेहत का राज

Rahul Gandhi Fitness Routine: राहुल गांधी अक्सर अपनी फिटनेस को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो कड़ाके की ठंड में भी टी-शर्ट में नजर आते थे.

राहुल गांधी की फिटनेस का ये है राज

कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी पॉलिटिक्स के अलावा फिटनेस के लिए काफी मशहूर हैं. कई मौकों पर उन्हें कराटे से लेकर पुशअप तक करते देखा गया है. 55 साल की उम्र में भी राहुल गांधी किसी 30 साल के युवा जैसे फिट रहते हैं. ये सब उनकी डाइट और फिटनेस रूटीन का कमाल है. आज हम आपको राहुल गांधी की फिटनेस का असली राज बताएंगे और ये भी जानकारी देंगे कि वो आखिर इस उम्र में भी कैसे इतने एक्टिव रहते हैं. 

कुछ ऐसी है फिटनेस

राहुल गांधी को फिट दिखने का शौक है और इसीलिए वो अक्सर टी-शर्ट में नजर आते हैं. स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट से उनकी बॉडी में फैट काफी कम दिखता है. खुद राहुल गांधी कई बार अपनी फिटनेस और डाइट को लेकर बात कर चुके हैं. आप भी उनके इस फिटनेस मंत्र से खुद को फिट रख सकते हैं. 

ऐसी होती है डाइट

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने फिटनेस रूटीन और डाइट की जानकारी दी थी. इसमें राहुल गांधी ने बताया था कि उनका पसंदीदा खाना क्या है और गुस्सा आने पर वो क्या करते हैं. राहुल गांधी ने बताया कि वो खाने-पीने को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहते हैं और हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं. राहुल गांधी नाश्ते में ऑमलेट, इडली और डोसा जैसी चीजें खाना पसंद करते हैं. 

फिट बॉडी का राज

राहुल गांधी की फिट बॉडी का राज रोजाना उनका फिटनेस रूटीन है. वो हर दिन जिम जरूर जाते हैं और इसके अलावा बाकी तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर भी जोर रहता है. राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट एकिडो की ट्रेनिंग भी ली है, वो अक्सर इसकी प्रैक्टिस करते हैं. इसके अलावा उन्हें साइकलिंग, स्वीमिंग और स्कूबा डाइविंग का भी शौक है. 

मीठे से बनाई है दूरी

राहुल गांधी की फिटनेस का राज मीठे से दूरी भी है, राहुल चीनी से तौबा करते हैं और मीठा ना के बराबर लेते हैं. हालांकि उन्हें आइसक्रीम खाना पसंद है, लेकिन वो अक्सर इसे नहीं खाते हैं.  राहुल चीनी के अलावा चावल से भी दूरी बनाते हैं और इसकी जगह रोटी लेना पसंद करते हैं. कुल मिलाकर हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के चलते राहुल गांधी इतने फिट नजर आते हैं. 

