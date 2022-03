50 की उम्र के बाद महिलाओं को लेने चाहिए ये 3 विटामिन, रहेंगी एकदम फिट और हेल्दी, जानें कौन से हैं वो Vitamins

Vitamins : जान लें कि वो कौन से पोषक तत्व हैं जिन्हें आहार में शामिल कर 50 साल की उम्र में भी आप फिट रह सकती हैं.

Vitamins after 50 in hindi : जैसे-जैसे उम्र ढलती है हमारा शरीर कमजोर होता जाता है, खासकर महिलाओं के शरीर में 50 साल की उम्र के बाद कई तरह के हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जो शरीर में कई बदलाव लाते हैं. अधिकतर महिलाओं का ये मेनोपॉज और प्री मेनोपॉजल स्‍टेज होता है, ऐसे में मेनोपॉज हार्मोन, हड्डियों की सेहत, नींद और याददाश्त को भी प्रभावित करते हैं. ऐसे में शरीर के लिए विटामिन्स और अन्य पोषक तत्वों (Diet for 50 plus women) की जरूरत अधिक होती है. 50 की उम्र से ही आपको अपनी खास देखभाल (health care tips) की जरूरत होती है, ऐसे में जान लें कि वो कौन से पोषक तत्व हैं जिन्हें आहार में शामिल कर 50 साल की उम्र में भी आप फिट रह सकती हैं.