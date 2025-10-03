विज्ञापन

महिलाओं को किस बॉडी पार्ट पर नहीं लगाना चाहिए साबुन? जान लीजिए नुकसान

Women Hygiene Tips: महिलाओं को अपनी हाईजीन का ध्यान रखना जरूरी होता है, ऐसे में उन्हें ये पता होना चाहिए कि शरीर के किस हिस्से पर साबुन इस्तेमाल नहीं करना है.

महिलाओं को साबुन से हो सकता है नुकसान

भारत में आज भी ज्यादातर लोग नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं. मार्केट में कई तरह के साबुन मिलते हैं, जिनमें अलग-अलग खुशबू होती है और लोग इन्हें खूब खरीदते हैं. कुछ लोग साबुन की जगह अब बॉडी वॉश इस्तेमाल करने लगे हैं, इनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है. लोग साबुन या फिर बॉडी वॉश को अपने पूरे शरीर में लगाकर नहाते हैं, महिलाओं के लिए ऐसा करना खतरनाक हो सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को किस बॉडी पार्ट पर साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. 

प्राइवेट पार्ट पर साबुन लगाने के नुकसान

हमारी बॉडी के कई ऐसे सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, जिनका सबसे ज्यादा ख्याल रखना होता है. ऐसा नहीं करने पर उनमें इंफेक्शन और बाकी तरह के खतरे होते हैं. महिलाओं में वजाइना भी एक ऐसा ही बॉडी पार्ट है, जिसकी साफ-सफाई काफी जरूरी होती है. कुछ महिलाएं नहाते हुए अपने प्राइवेट पार्ट को साबुन से धोती हैं, जिससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है. महिलाओं को वजाइना पर साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए.

साबुन लगाने से क्या होता है?

वजाइना को साबुन से धोने से उसमें मौजूद हेल्दी बैक्टीरिया मर जाते हैं, जो हमारे शरीर को इंफेक्शन से बचाने का काम करते हैं. इसके बाद वजाइनल इंफेक्शन होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है. साबुन में ऐसी चीजें होती हैं, जिससे प्राइवेट पार्ट में जलन या फिर खुजली हो सकती है. इसीलिए भले ही आप पूरे शरीर पर साबुन का इस्तेमाल करती हों, लेकिन वजाइना को इससे धोना तुरंत बंद कर दें. 

किस चीज से करें साफ?

प्राइवेट पार्ट को साफ करने के लिए नॉर्मल पानी ही काफी होता है. इसे साफ करने के लिए मार्केट में कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकती हैं. हालांकि सिर्फ बाहरी सतह पर ही इसका इस्तेमाल करें, बाकी के इंटरनल पार्ट को पानी से धोएं. पीरियड्स के दौरान भी यही काम करें, प्राइवेट पार्ट पर किसी भी तरह का प्रोडक्ट लगाना आपको परेशान कर सकता है. 

