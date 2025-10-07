विज्ञापन

बच्चे को दूध पिलाने से पहले मां को क्यों पीना चाहिए पानी? ये जरूरी बात नहीं जानते होंगे आप

Water Before Breastfeeding: डिलीवरी के बाद बच्चे को दूध पिलाते हुए मां को कई बातों का ख्याल रखना होता है, इसमें रोजाना कितना पानी पीना है, ये भी पता होना जरूरी है.

बच्चे को दूध पिलाने वाली मां को कितना पानी पीना चाहिए

करीब नौ महीने तक बच्चे को अपनी कोख में पालने वाली महिला जब मां बनती है तो उसके लिए ये सबसे खास पल होता है. इस दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव भी होते हैं, डिलीवरी के बाद तमाम तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है. जो महिलाएं इस दौरान ठीक से डाइट नहीं लेती हैं या खुद की देखभाल नहीं करतीं, उन्हें बाद में काफी परेशानी झेलनी पड़ती है. बच्चे को दूध पिलाने से भी महिलाओं के शरीर में पानी की कमी होती है, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि दूध पिलाने से पहले क्या करना जरूरी है और ये एक मां की सेहत के लिए कितना जरूरी है. 

हेल्दी डाइट लेना जरूरी

कुछ महिलाओं को लगता है कि प्रेग्नेंसी के नौ महीने तक उन्होंने अपनी डाइट का खूब ख्याल रखा तो उनका बच्चा काफी हेल्दी पैदा होगा, ये बात सच है, लेकिन कुछ महिलाएं इस दौरान अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाती हैं. इसीलिए जैसे प्रेग्नेंसी में आप हेल्दी डाइट ले रही थीं, ठीक उसी तरह डिलीवरी के चार या 6 महीने तक लेनी जरूरी है. बिना इसके शरीर कमजोर होने लगेगा और दूध बनना भी बंद हो जाएगा. 

ब्रेस्ट फीडिंग से पहले करें ये काम

ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाओं के लिए पानी पीना काफी जरूरी होता है. मां के दूध में 75 फीसदी हिस्सा पानी ही होता है. ऐसे में अगर मां पानी नहीं पीती है तो उसके शरीर में इसकी कमी हो सकती है. इसीलिए बच्चे को दूध पिलाने से पहले और इसके बाद पानी जरूर पीना चाहिए. 

पानी पीने के फायदे

बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाओं को सही मात्रा में पानी पीने के कई फायदे मिलते हैं. पानी पीने के बाद दूध का बहाव भी बेहतर होता है, साथ ही मां की थकान भी कम हो जाती है. प्रेग्नेंसी के बाद होने वाली ब्लड प्रेशर की समस्या भी इससे कंट्रोल हो जाती है. इसीलिए जितना पानी आप आम दिनों में पीती थीं, उससे करीब आधा लीटर ज्यादा पानी आपको लेना है. कोशिश करें कि दिनभर में कम से कम 8 से 9 गिलास पानी जरूर पिएं. 

अगर आपको थकान, पीली पेशाब या फिर चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है तो ये भी कम पानी पीने से होने वाली डिहाइड्रेशन के लक्षण हो सकते हैं. जो महिलाएं पर्याप्त मात्रा में पानी पीती हैं, उनमें ये समस्याएं काफी कम दिखती हैं. इसीलिए अगर आप कुछ दिन पहले ही मां बनी हैं या फिर बनने वाली हैं तो इस बात का जरूर ख्याल रखें. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

