कहीं आप भी तो नहीं कर रहे हैं ये गलती? 99% लोग सुबह की चाय में ये चीजें डालकर बना रहे हैं खुद के लिए 'जहर'

What Not To Add In Tea: भारत में सुबह की शुरुआत चाय के बिना अधूरी लगती है. चाय हमारे दिन की पहली मुस्कान बन जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही प्याली आपकी सेहत के लिए हानिकारक भी बन सकती है? अक्सर हम स्वाद या रंग के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जो चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं. आइए जानते हैं वो गलतियां जो आपकी चाय (morning tea habits) को हेल्दी से अनहेल्दी बना देती हैं.

दूध और चायपत्ती को देर तक न उबालें (things not to add in tea)

अक्सर लोग चाय का रंग गाढ़ा करने के लिए दूध और चायपत्ती को लंबे समय तक उबालते हैं, लेकिन ऐसा करने से चाय में एसिडिक तत्व बढ़ जाते हैं, जो पेट में गैस, जलन और अपच जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

टी टिप: चाय को ज्यादा देर तक न उबालें, बस इतना कि स्वाद और सुगंध ठीक से निकल जाए.

ज्यादा चीनी से बढ़ेगी परेशानी (what not to add while making tea)

मीठी चाय का स्वाद हर किसी को भाता है, लेकिन ज्यादा चीनी शरीर में मोटापा, डायबिटीज और सूजन का कारण बन सकती है.

कोशिश करें कि चाय में चीनी की मात्रा सीमित रखें या गुड़ जैसे प्राकृतिक विकल्प अपनाएं (बिना दूध वाली चाय में).

दूध और गुड़ का कॉम्बिनेशन – सेहत के लिए गलत (how to make tea healthy)

गुड़ अपने आप में फायदेमंद है, लेकिन जब इसे दूध (milk tea side effects) वाली चाय में मिलाते हैं, तो चाय फट सकती है और पाचन गड़बड़ी पैदा हो सकती है.

अगर गुड़ (tea with jaggery) वाली चाय पसंद है, तो उसे बिना दूध की बनाएं.

नमक और दूध साथ – टॉक्सिन्स का मेल (healthy tea making tips)

कुछ लोग नमक या मसाला चाय पीना पसंद करते हैं, लेकिन दूध और नमक को साथ मिलाना शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ा सकता है. इससे गैस, पेट दर्द और मतली हो सकती है.

बासी या दोबारा गर्म की गई चाय न पिएं (chai banane ke tips)

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करने से उसमें बैक्टीरिया पनपते हैं. यह शरीर में जाकर उल्टी, गैस और संक्रमण का कारण (CHAI ME KYA NHI DALE) बन सकते हैं.

हर बार ताज़ा चाय बनाकर ही पिएं.

चाय के साथ तली चीजें न खाएं (Foods To Avoid Eating With Tea)

चाय और पकोड़े का कॉम्बिनेशन भले ही मजेदार हो, लेकिन यह पेट में एसिडिटी और गैस बढ़ा सकता है. बेहतर है कि इसके साथ हल्के स्नैक्स या बिस्किट लें.

(Disclaimer: इस लेख में किए गए दावे इंस्टाग्राम वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा