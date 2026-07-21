विज्ञापन

हर रोज लिफ्ट में जाते हैं... लेकिन क्या जानते हैं बड़े शीशों का ये सीक्रेट? वजह है बेहद दिलचस्प

Why Elevator Mirrors: लिफ्ट में लगे बड़े शीशे सिर्फ सजावट के लिए नहीं होते है. ये जगह को बड़ा दिखाकर घबराहट कम करते हैं, साथ ही ध्यान भटकाते हैं. इसके अलावा, लिफ्ट में शीशे सुरक्षा का एहसास बढ़ाते हैं और सफर आसान महसूस कराते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
हर रोज लिफ्ट में जाते हैं... लेकिन क्या जानते हैं बड़े शीशों का ये सीक्रेट? वजह है बेहद दिलचस्प
आज लगभग हर आधुनिक लिफ्ट में लगाए जाते हैं बड़े शीशे
ndtv

आप लोगों ने ज्यादातर मॉल, ऑफिस, होटल और ऊंची बिल्डिंगों की लिफ्ट में बड़े-बड़े शीशे जरूर देखे होंगे. अधिकतर लोगों को लगता है कि इन्हें सिर्फ चेहरा देखने या खुद को संवारने के लिए लगाया जाता है. लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. दरअसल, लिफ्ट में लगे शीशे मनोविज्ञान और इंजीनियरिंग का ऐसा मेल हैं, जो लोगों के सफर को ज्यादा आरामदायक और सुरक्षित महसूस कराते है.

छोटी जगह को बड़ा दिखाने की ट्रिक

जानकारी के अनुसार, लिफ्ट एक बंद और छोटी जगह होती है. बड़े शीशे लगने से उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, जिससे जगह पहले से ज्यादा बड़ी महसूस होती है. इससे लोगों की घुटन और घबराहट कम होती है.

ध्यान भटकाने का आसान तरीका

दरअसल, लिफ्ट में सफर के दौरान लोग अक्सर शीशे में खुद को देखने, बाल ठीक करने या कपड़े संभालने लगते हैं. इससे उनका ध्यान समय पर नहीं रहता और लिफ्ट में आने-जाने वाला सफर छोटा महसूस होता है.

यह भी पढ़ें: Weight Loss करने के लिए Cardio पहले करना चाहिए या Weight Lifting? जिम जाते हैं तो जान लें

सुरक्षा का बढ़ता है एहसास

शीशों की वजह से लिफ्ट के अंदर का हिस्सा अलग-अलग कोणों से दिखाई देता है. इससे लोग, खासकर अकेले सफर करने वाले, खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं.

शिकायतें कम करने का स्मार्ट आइडिया

इसके अलावा, शुरुआती दौर की लिफ्टें काफी धीमी थीं. उस समय इंजीनियरों ने स्पीड बढ़ाने की बजाय शीशे लगाने का तरीका अपनाया. इससे लोगों का ध्यान इंतजार से हट गया और शिकायतें भी कम हो गईं.

यह भी पढ़ें: बच्चा गाली देना सीख जाए तो कैसे सुधारें? Parenting Coach ने बताया कैसे छूटेगी ये आदत

अब बन चुका है स्टैंडर्ड डिजाइन

बता दें कि आज लगभग हर आधुनिक लिफ्ट में बड़े शीशे लगाए जाते हैं. साइकोलॉजी के अनुसार, इससे दिमाग जगह को वास्तविक आकार से बड़ा महसूस करता है. यही वजह है कि छोटे रेस्टोरेंट, जिम और ट्रायल रूम में भी बड़े मिरर लगाए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: चेहरे पर दही लगाने से क्या होता है? Dermatologist से जानें दही लगाने का सही तरीका

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mirrors, Lift
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com