आयरन की कमी से बाल क्यों झड़ते हैं? जानिए कैसे बढ़ेगा हीमोग्लोबिन का लेवल

Hair Fall Due To Iron Deficiency: गर्मियों में बालों की चिपचिपाहट और पसीना हेयर फॉल की समस्या बढ़ा सकते हैं. तेज धूप बालों को नुकसान पहुंचाती है, जबकि पलूशन के पार्टिकल्स स्कैल्प पर जमकर बालों की बनावट को खराब कर सकते हैं. इससे बाल रूखे (Iron Deficiency And Hair Loss Connection) और कमजोर हो जाते हैं, साथ ही स्कैल्प पर बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है. इसके अलावा, आयरन की कमी भी बालों के झड़ने का (Anemia Symptoms And Hair Fall) एक बड़ा कारण हो सकता है. आइए समझते हैं आयरन की कमी कैसे होती है और यह बालों की ग्रोथ को कैसे प्रभावित करती है. साथ ही, जानें कुछ (How To Stop Hair Fall Naturally) असरदार घरेलू नुस्खे जो बालों को मजबूत और घना बनाने में मदद कर सकते हैं.

डाइटीशियन के अनुसार, अगर शरीर में आयरन की कमी होती है, तो ब्लड जरूरत के हिसाब से हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता. हीमोग्लोबिन का मुख्य काम शरीर के सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है, जो उनकी ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए जरूरी है. इसमें वे सेल्स भी शामिल होते हैं जो बालों की ग्रोथ में सहायक होते हैं. एनीमिया तब होता है जब ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल सामान्य से कम हो जाता है.

क्या हैं एनीमिया के लक्षण (Anemia Symptoms)

स्किन का पीला होना, लगातार थकान, चक्कर आना, जी मचलाना और नाखूनों का कमजोर होकर टूटना एनीमिया के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं.

एक्सपर्ट के अनुसार, हीमोग्लोबिन शरीर में लगभग 70% आयरन को बनाए रखने का काम करता है.



आयरन डेफिशियेंसी और हेयर फॉल के बीच संबंध (Iron Deficiency And Hair Loss)

शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, जिससे बालों की सेहत पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है.

महिलाओं में सबसे आम हेयर लॉस की समस्या एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया के रूप में जानी जाती है, जिसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस भी कहा जाता है.

इस स्थिति में स्कैल्प के बीच भाग से बाल धीरे-धीरे पतले होने लगते हैं. समय के साथ, हेयरलाइन और माथे के आसपास के बाल भी हल्के और कमजोर दिखाई देने लगते हैं.

रिसर्च में पाया गया है कि आयरन की कमी वाले लोगों में बाल झड़ने की समस्या अधिक देखने को मिलती है.

हालांकि, रिसर्च यह भी बताती है कि इसका असर बालों के फॉलिकल्स पर सीधे तौर पर नहीं पड़ता, जिससे बालों की रीग्रोथ की संभावना बनी रहती है.



हेयर फॉल रोकने के लिए ऐसे बढ़ाएं हीमोग्लोबिन का लेवल

अपनी डाइट में आयरन वाले फूड को शामिल करें. खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी और लेट्यूस.

ये शरीर में आयरन की कमी को दूर करने में मदद करती हैं, जिससे बाल मजबूत और स्वस्थ बने रहते हैं.

अपनी डाइट में बायोटिन भी शामिल करें, क्योंकि यह स्किन, बालों और नाखूनों को मजबूती देते हैं.

विटामिन बी7 वाले फूड प्रोडक्ट्स का सेवन करें, जो ब्रोकली, शकरकंद, बादाम, टमाटर और स्ट्रॉबेरी जैसे फूड्स में पाया जाता है.



बेहतर आयरन सोर्स को अपनी डाइट में शामिल करें (Iron-Rich Diet For Healthy Hair)

हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने के लिए रोजाना तरबूज, कद्दू के बीज, अलसी और सनफ्लावर सीड्स का सेवन शुरू करें.

इन्हें आप ओट्स, खीर, स्मूदी या कस्टर्ड में मिलाकर खा सकते हैं.

इसके अलावा, इन बीजों को हल्का भूनकर स्नैक्स के रूप में भी खाया जा सकता है.

लंच और डिनर में लंबा गैप न रखें

अपने खाने के समय में लंबा गैप न रखें. हर दो घंटे में कुछ हल्की डाइट लें, क्योंकि ज्यादा देर तक भूखे रहने से शरीर में आयरन का बनना कम हो सकता है.

अंकुरित दालों का सेवन करें, जिससे शरीर को प्रोटीन और आयरन मिले.



नैचुरल तरीके से हेयर फॉल रोकें (How To Stop Hair Fall Naturally)



1. गुड़हल का तेल

गुड़हल के पत्तों और फूलों को कुचलकर 100 ग्राम नारियल तेल में धीमी आंच पर पकाएं.

जब ये अच्छी तरह पककर लाल और सूखे हो जाएं, तो तेल को छानकर एक बोतल में स्टोर कर लें. इसे रोजाना बालों में लगाने से हेयर फॉल की समस्या कम हो सकती है.



2. एग मास्क

अंडा सल्फर, आयरन, जिंक और सेलेनियम से भरपूर होता है, जो बालों के लिए एक बेहतरीन नैचुरल कंडीशनर का काम करता है.

एक अंडे को तोड़कर बाउल में डालें और उसमें एक चम्मच ऑलिव ऑयल और समान मात्रा में शहद मिलाएं.

इस मिश्रण को बालों पर लगाकर 15-20 मिनट तक रखें और फिर माइल्ड शैम्पू से धो लें.

यह मास्क बालों की मजबूती बढ़ाने के साथ-साथ हेयर फॉल को कम करने में भी मदद करता है.

