सेब काटने के बाद काला क्यों हो जाता है? सेब को काटने के बाद काला होने से कैसे बचाए, जानें यहां

आप कटे हुए सेब को भूरा होने से कैसे रोक सकते हैं? सेब को लंच बॉक्स में पैक करना चाहते हैं, लेकिन काटने के बाद भूरे या काले हो गए सेब खाने का मन नहीं करता है तो जानिए सेब को फ्रेश रखने के उपाय.

सेब काटने के बाद काला क्यों हो जाता है?

Why Apple Turn Brown After Cutting: फलों को सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. खासकर सेब को तो सेहत के लिए वरदान माना जाता है. कई बार हम अपने मनपसंद फल सेब को लंच बॉक्स में ले जाना चाहते हैं या बच्चों को लंच बॉक्स में पैक करना चाहते हैं. लेकिन सेब काटने के बाद कुछ समय में भूरे रंग में बदलने लगते हैं और फिर उन्हें खाने का मन नहीं करता है. आइए जानते हैं सेब काटने के बाद क्यों काले या भूरे(Kate Apple Kyo Ho Jata Hai Kala)  होने लगते हैं और इससे बचने के उपाय (Kate Apple Ko Kala Hone Se Bachne Ke Upay) ताकि आप आसानी से कटे सेब का मजा (Kate Apple Ko Kaise Kare Pack)कई घंटों के बाद भी ले सकें……

सेब काटने के बाद क्यों पड़ने लगता है भूरा ( Why apple turn brown after cutting)

सेब के काटने के बाद भूरा या काला पड़ने का कारण ऑक्सीडेशन के कारण होता है. सेब के सफेद हिस्‍से में मौजूद एंजाइम पॉलीफेनोल हवा के संपर्क में आते ही ऑक्सीडाइज होने लगता है जिससे भूरे रंग का कंपाउंड बनने लगता है और सेब का रंग भूरा होने लगता है. इसे एंजाइमेटिक ब्राउनिंग कहते हैं. जब सेब को काटा जाता है, तो सेल्स टूट जाती हैं और उनमें मौजूद पॉलीफेनोल ऑक्सीडेज एंजाइम हवा के संपर्क में आता है. यह एंजाइम हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है उनके नैचुरल कैमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर देता है. इससे नए कंपाउंड बनते हैं और ये सेब के कटे हिस्से पर भूरे रंग में नजर आने लगते हैं. हालांकि इसके बावजूद सेब खाने के लिए सुरक्षित होता है.  

Photo Credit: Canva

सेब को काला होने से कैसे रोकें (How To Keep Sliced Apples From Turning Brown)

  • कटे हुए सेब को भूरा पड़ने से बचाने के लिए ये उपाय अपनाए जा सकते हैं
  • सेब को जैसे ही काटें इसे पानी के अंदर डुबोकर रखें. इससे सेब का कटा हिस्सा हवा के संपर्क में नहीं आएगा और ये काला होने से बच जाएगा. कटे सेब को लंचबॉक्स में गीले पेपर टॉवल में लपेट रख सकते हैं.
  • एक कप में पानी भरें और इसमें एक चम्मच नमक मिलाकर रख दें. कुछ देर के लिए सेब के स्लाइस को इसमें डुबोकर छोड़ दें. अब उसे निकालकर जब भी इस्तेमाल करना है करें. काला नहीं होगा. स्वाद भी नहीं बदलेगा.
  • सेब को काटते ही टुकड़ों पर लेमन जूस डालें और अच्छी तरह टॉस कर लें. साइट्रिक एसिड सेब को हवा में रिएक्ट करने से बचाता है और इनका रंग खराब नहीं होता है.
  • अगर आप लेमन जूस से सेब को खट्टा होने से बचाना चाहते हैं तो  एक कटोरी में पानी और शहद का घोल बनाएं और उसमें कुछ देर के लिए कटे सेब को रख दें. कुछ देर बाद निकालकर इसका इस्तेमाल करें.
  • कटे सेब के टुकड़ों को फिर से सेब की शेप में जमा करें और रबर बैंड लगा दें. हालांकि यह उपाय लंबे समय तक काम नहीं आता है.
  • कटे सेब को एयरटाइट कंटेनर में पैक करें. इससे सेब ऑक्‍सीडाइस होने से बचे रहेंगे और उनका रंग भी खराब नहीं होगा.

