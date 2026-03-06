इंसानों की इस गलती के चलते जल्दी बूढ़े हो रहे हैं मर्द, जानें क्या है ये बला, जो धरती से कभी नहीं होगी खत्म

Why Do Men Age Faster After 50: 50 की उम्र तक आते-आते महिलयाओं की तुलना में मर्द ज्यादा जल्दी बूढ़े होने लगता है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? हाल ही में हुई एक स्टडी में पाया गया कि ये 'फॉरएवर केमिकल्स' पॉल्यूटेंट कैसे बायोलॉजिकल एजिंग को तेज़ करते हैं, खासकर अधेड़ उम्र के पुरुषों में. फॉरएवर केमिकल्स, या पर- और पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस (PFAS), सिंथेटिक कंपाउंड हैं जिनका इस्तेमाल कई दशकों से किया जा रहा है, ये नॉनस्टिक कुकवेयर, वॉटरप्रूफ कपड़े, दाग-धब्बे रोकने वाले कपड़े, फूड पैकेजिंग और फायरफाइटिंग फोम जैसे रेगुलर प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं. हाल ही की स्टडी इस बात पर चिंता जताती है कि रोज़ाना इनके संपर्क में आने से बाद की ज़िंदगी में सेहत पर कैसे असर पड़ सकता है. यह स्टडी शंघाई जिओ टोंग यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने की थी और इसे फ्रंटियर्स इन एजिंग जर्नल में पब्लिश किया गया था.

फॉरएवर केमिकल्स क्या हैं?

ये ऐसे केमिकल हैं जो अपने मज़बूत कार्बन-फ्लोरीन बॉन्ड की वजह से पानी, तेल, गर्मी और दागों को दूर रखते हैं, जिससे ये बहुत ड्यूरेबल भी होते हैं, हालांकि, PFAs की इस प्रॉपर्टी का मतलब यह भी है कि वे बहुत धीरे-धीरे टूटते हैं, और इसमें हज़ार साल तक लग सकते हैं, वे एनवायरनमेंट और इंसानी शरीर में जमा हो सकते हैं.

PFOS और PFOA जैसे पुराने PFAS को कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापे से जोड़ा गया है, हालांकि, परफ्लूरोनोनोइक एसिड (PFNA) और परफ्लूरोऑक्टेनसल्फोनामाइड (PFOSA) जैसे नए वेरिएंट अभी भी इस्तेमाल में हैं और उन पर कम स्टडी हुई हैं. हालांकि इन रिप्लेसमेंट को ज़्यादा सुरक्षित बताकर मार्केट किया गया था, लेकिन अब स्टडीज़ से पता चलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है. PFA प्रदूषण दुनिया भर में पानी के सोर्स, मिट्टी और जंगली जानवरों पर असर डालता है, जिससे इंसानों के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों में भी गंदगी फैलती है.

स्टडी के नतीजे

रिसर्चर्स ने 1999 और 2000 के बीच नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे (NHANES) से 50-79 साल के 326 US एडल्ट्स के डेटा का एनालिसिस किया, उन्होंने ब्लड सैंपल में 11 PFAS टाइप मापे और 12 "एपिजेनेटिक क्लॉक" का इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल उम्र का अनुमान लगाया, जो DNA मिथाइलेशन पैटर्न को ट्रैक करते हैं, जो सेलुलर एजिंग का ज़्यादा सटीक मार्कर है.

50-64 साल के पुरुषों में ज़्यादा PFNA लेवल तेज़ी से एपिजेनेटिक एजिंग से जुड़े थे, जो बायोलॉजिकल उम्र के कई ज़्यादा सालों के बराबर है. PFOSA ने अलग-अलग एजिंग बायोमार्कर के साथ ऐसे ही लिंक दिखाए. ये असर महिलाओं या दूसरे एज ग्रुप में नहीं थे, भले ही दोनों लिंगों में PFAS कंसंट्रेशन एक जैसा था. PFNA और PFOSA 95% सैंपल में दिखे. रिसर्चर का कहना है कि ये 'रिप्लेसमेंट' PFAS ज़्यादा सुरक्षित विकल्प नहीं हैं.

शंघाई जिओ टोंग यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ़ मेडिसिन में एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर और स्टडी के सीनियर लेखक, ज़ियांगवेई ली, PhD ने कहा, "इन नतीजों से पता चलता है कि कुछ नए PFAS विकल्प ज़रूरी नहीं कि कम रिस्क वाले रिप्लेसमेंट हों और उनके एनवायरनमेंटल असर पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है."

50s के पुरुष ही क्यों?

मिडलाइफ़ एक कमज़ोर समय होता है जब शरीर उम्र से जुड़े स्ट्रेस के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इस ग्रुप के पुरुषों में ज़्यादा असर दिखा, शायद स्मोकिंग, शराब पीने, या काम से जुड़े ऐसे हालात जैसे लाइफस्टाइल फैक्टर की वजह से जो एजिंग मार्कर पर PFAS डैमेज को बढ़ा सकते हैं. PFAS से होने वाले एपिजेनेटिक बदलाव इन असर को और बढ़ा सकते हैं, जिससे सेलुलर गिरावट और माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन तेज़ हो सकता है, ली ने कहा, "PFAS एक्सपोज़र और तेज़ी से एपिजेनेटिक एजिंग के बीच संबंध 50-65 साल के पुरुषों में सबसे ज़्यादा थे."

"कम उम्र के पुरुषों और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में, संबंध कमज़ोर थे और आम तौर पर स्टैटिस्टिकली ज़रूरी नहीं थे। हमने महिलाओं में कुछ जुड़ाव देखे, लेकिन वे आम तौर पर अधेड़ उम्र के पुरुषों में देखे गए जुड़ाव से छोटे और कम एक जैसे थे."

तेज़ी से बूढ़ा होने का क्या कारण है?

स्टडी सिर्फ़ जुड़ाव दिखाती है, कारण नहीं। CNN से बात करते हुए, द अमेरिकन केमिस्ट्री काउंसिल में कम्युनिकेशंस के सीनियर डायरेक्टर टॉम फ्लैनागिन ने कहा, "यह पेपर इस बात का सबूत नहीं देता कि PFAS के संपर्क में आने से बूढ़ापन होता है, न ही यह उन खास PFAS को समझने और मैनेज करने के लिए पहले से चल रहे बड़े पैमाने पर साइंटिफिक और रेगुलेटरी काम को बदलता है जो चिंता की बात हो सकती है."

हमेशा के लिए केमिकल्स के संपर्क में आने को कम करने के तरीके

पीने का पानी फ़िल्टर करें: नल के पानी से PFAS हटाने के लिए एक सर्टिफाइड रिवर्स ऑस्मोसिस या एक्टिवेटेड कार्बन फ़िल्टर लगाएं क्योंकि यह संपर्क का मुख्य रास्ता हो सकता है.

नॉनस्टिक कुकवेयर बदलें: टेफ्लॉन या PFAS कोटेड पैन की जगह स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन या सिरेमिक के विकल्प इस्तेमाल करें. नॉनस्टिक सतहें ज़्यादा गर्म होने पर केमिकल छोड़ती हैं. लंबे समय तक चलने के लिए कास्ट आयरन को नैचुरली सीज़न करें.

फ़ास्ट फ़ूड पैकेजिंग से बचें: टेकआउट, पिज़्ज़ा बॉक्स और माइक्रोवेव पॉपकॉर्न बैग कम इस्तेमाल करें, जिनमें अक्सर ग्रीस-रेज़िस्टेंट का इस्तेमाल होता है. PFAS लाइनिंग आपके खाने में मिल सकती है। घर का बना खाना कांच या स्टेनलेस स्टील में चुनें.

दाग-रोधी प्रोडक्ट्स न चुनें: PFAS-फ्री कालीन, अपहोल्स्ट्री, वॉटरप्रूफ कपड़े और लंबे समय तक चलने वाले मस्कारा जैसे कॉस्मेटिक्स चुनें. ये 'दाग-रोधी' लेबल इन केमिकल्स के होने की निशानी हैं.

PFAS-फ्री कालीन, अपहोल्स्ट्री, वॉटरप्रूफ कपड़े और लंबे समय तक चलने वाले मस्कारा जैसे कॉस्मेटिक्स चुनें. ये 'दाग-रोधी' लेबल इन केमिकल्स के होने की निशानी हैं. कांच में खाना स्टोर करें: बचा हुआ खाना रखने के लिए प्लास्टिक के बजाय कांच के कंटेनर इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ प्लास्टिक में PFAS होता है जो खाने में मिल सकता है, खासकर गर्म करने पर.

