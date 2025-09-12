अब सिर्फ आदत नहीं Gen Z के लिए लाइफस्टाइल बन चुकी है Coffee

How gen z like coffee: कॉफी अब सिर्फ़ एक ड्रिंक नहीं रही, बल्कि आज की नई पीढ़ी यानी Gen Z के लिए यह एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन चुकी है. ऑफिस में हों या कॉलेज कैफ़े में, हाथ में कॉफी कप लिए Gen Z की तस्वीर अब आम हो गई है.

Coffee culture: ek नई पहचान

Gen Z कॉफी को एक स्टेटस सिंबल और आइडेंटिटी की तरह इस्तेमाल कर रही हैं. सोशल मीडिया पर जब भी कोई aesthetic फोटो डालनी हो, तो उसके साथ कॉफी कप जरूर नजर आता है. Starbucks से लेकर लोकल कैफे तक, हर जगह Gen Z की भीड़ यही दिखाती है कि उनके लिए कॉफी केवल कैफीन का डोज नहीं, बल्कि खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है.

क्यों बन रही कॉफी एक लाइफस्टाइल (Coffee lifestyle trend)

Convenience aur speed: कॉलेज, काम और hustle life के बीच कॉफी इंस्टेंट एनर्जी देती है.

Social connection: दोस्तों से मिलने, meetings या डेट पर भी कॉफी पहली पसंद है.

Trend aur aesthetic: इंस्टाग्राम रील (Instagram reels), यूट्यूब ब्लॉग (YouTube vlogs) में कॉफी का दिखना अब कूल फेक्टर बन चुका है.

आयुर्वेद और स्वास्थ्य विशेषज्ञ क्या कहते हैं? (What do Ayurveda and health experts say?)

जहां Gen Z कॉफी को अपनाकर खुद को मॉर्डन दिखाना चाहती है, वहीं एक्सपर्ट कहते हैं कि moderation में कॉफी फायदेमंद है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और कैफीन सतर्कता बढ़ाते हैं, metabolism सुधारते हैं और माइंड फ्रेश रखते हैं, लेकिन ज्यादा कॉफी पीने से एंजाइटी, एसिडिटी और नींद से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं.

Photo Credit: Pexels

Coffee se जुड़ी emotional bonding (Coffee ke fayde aur nuksan)

Gen Z के लिए कॉफी सिर्फ टेस्ट नहीं, बल्कि एक इमोशन और रूटीन है. सुबह की शुरुआत हो या लेट नाइट स्टडी सेशन, एक कप कॉफी उनके लिए कंफर्ट जोन की तरह काम करती है. यही वजह है कि इसे अब habit नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल कहा जाने लगा है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

