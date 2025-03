जानिए किन अनाजों की रोटी से मिलेगी पेट को ठंडा रखने में मदद

Diet in summer : गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और जरूरी है कि हम अपनी डाइट में कुछ (Garmi Me Kya Khana Chahiye) ऐसे बदलाव करें, ताकि बढ़ती गर्मी से सेहत को होने वाले नुकसान (Garmi Me Kaise Rakhe Sehat ka Khayal) को कम से कम किया जा सके. रोटी हमारी डाइट का जरूरी हिस्सा है. गर्मी के मौसम में ऐसी चीजों के आटे की रोटी खानी चाहिए (Garmi Me Kiski Roti Khani Chahiye) जिनकी तासीर ठंडी होती है और वे पेट को ठंडा रखने में मदद करें. गर्मी में डाइजेशन की समस्या बढ़ने का खतरा होता है. ऐसे में ठंडे अनाज की रोटी खाने से पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है. आइए जानते हैं गर्मी के मौसम में किन अनाजों की रोटी खाना सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है…..

गर्मी में खाए इन अनाजों की रोटी - These Flour Roti Good For Summer Diet Best bread in summer

गर्मी के मौसम में गेहूं के आटे की जगह ज्वार के आटे से बनी रोटी को डाइट में शामिल करना चाहिए. ज्वार में प्रोटीन, विटामिन बी और मिनरल्स के साथ-साथ पोटैशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और आयरन होता है. ये सभी चीजें हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद हैं. इसके साथ ही ज्वार की तासीर ठंडी होती है और गर्मी में इस ठंडी तासीर वाले अनाज की रोटी खाने से डाइजेस्टिव हेल्थ को बेहतर रखने में मदद मिलती है. इससे अपच, गैस और ब्लोटिंग जैसी परेशानियां कम होती हैं.

गर्मी के मौसम में चने से बनी चीजों को डाइट में शामिल करना चाहिए. चने से तैयार सत्तू बॉडी को ठंडा रखने में मदद करता है. सत्तू की तासीर ठंडी होती है. इसे आप शरबत के रूप में पी सकते हैं या रोटी बनाकर खा सकते हैं.

रागी ठंडी तासीर वाला एक तरह का मोटा अनाज होता है. इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, डाइट्री फाइबर समेत कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये सभी हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं. गर्मी के मौसम में रागी से बनी रोटियों का सेवन करना पेट के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

अगर केवल चने, रागी या ज्वार के आटे से बनी रोटी खाने में परेशानी हो तो इन सभी आटों को गेहूं के आटे में मिलाकर रोटी बनाया जा सकता है. इसके लिए आधा भाग गेहूं को आटा और आधा भाग चने, रागी, ज्वार और जौ का आटा मिलाकर रोटी बनाएं. इस तरह का मिक्स आटा भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

चने, रागी, ज्वार और जौ आटे से फायदा - Benefits of gram, ragi, sorghum and barley flour

अधिकतर मोटे अनाज ग्लूटन फ्री होते हैं. ये पेट को ठंडा रखने के साथ-साथ शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.

मोटे अनाज में भरपूर मात्रा में फाइबर और मिनरल्स होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है.

मोटे अनाज में पाए जाने वाले प्रो बायोटिक गट हेल्थ को बेहतर करते हैं, जिससे डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम करता है.

ये सभी अनाज ठंडी तासीर वाले हैं और गर्मी के मौसम में पेट को ठंडा रखने में मदद करते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में होने वाली डाइजेशन संबंधी परेशानियां कम होती है.

