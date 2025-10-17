बाथरूम की सतहों को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ब्लीचिंग पाउडर से शौचालय कैसे साफ करें, जानें यहां

Bathroom Cleaning Tips For Diwali: दिवाली का नाम आते ही घर की सफाई की होड़ लग जाती है. हर कोई चाहता है कि उनका घर एकदम चमक उठे, ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत पूरे उत्साह के साथ किया जा सके. लेकिन सफाई की इस भागदौड़ में घर का एक हिस्सा अक्सर नजरअंदाज रह जाता है वो है बाथरूम. जबकि यही वो जगह है, जहां की सफाई पूरे घर की खूबसूरती और सेहत दोनों से जुड़ी होती है. तो इस दिवाली क्यों न बाथरूम को भी एकदम नया जैसा बना दिया जाए? जानिए यहां आसान, असरदार और बजट-फ्रेंडली बाथरूम क्लीनिंग टिप्स.

शुरुआत कहां से करें? (Where to Start)



सफाई शुरू करने से पहले सबसे जरूरी है बाथरूम के अंदर क्लीन करना. यानी पहले उन चीजों को निकाल दीजिए जिनकी अब जरूरत नहीं है, जैसे खाली शैंपू की बोतलें, पुराने ब्रश या टूटी बाल्टियां. इसके बाद छत और खिड़कियों पर जमी धूल और जाले हटा दें. इससे सफाई आसान हो जाएगी और पूरा माहौल तरोताजा लगेगा.

ब्लीचिंग पाउडर से शौचालय कैसे साफ करें?



शौचालय यानी बाथरूम को साफ करने के ल‍िए ब्‍लीच‍िंग का उपयोग सैनिटाइजर के रूप में किया जाता है, ताकि इसे बैक्‍टीर‍िया से बचाव क‍िया जा सके. इसके लिए 2 लीटर पानी में 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर म‍िला दें. इसे करीब 20 मिनट के लिए छोड़ दें और सतह को पूरी तरह से धो लें. इसके बाद चमक जाएगा बाथरूम.



नल और शॉवर की सफाई (Tap & Shower Cleaning)



स्टील के नल और शॉवर समय के साथ अपनी चमक खो देते हैं. इन्हें चमकाने के लिए एक आसान ट्रिक अपनाएं. थोड़ा डिटर्जेंट और गुनगुना पानी मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाएं. इसे नल पर लगाएं, 10-15 मिनट तक छोड़ दें, फिर किसी नर्म कपड़े से रगड़कर साफ करें. अगर चाहें तो सिरका और बेकिंग सोडा का मिश्रण भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे दाग और जंग दोनों गायब हो जाएंगे.



टाइल्स की सफाई (Tiles Cleaning)



गंदे या पीले पड़ चुके टाइल्स बाथरूम की पूरी लुक बिगाड़ देते हैं.

इसके लिए नींबू का रस या सिरका कमाल का काम करता है. इसे टाइल्स पर डालें, कुछ देर रहने दें और फिर ब्रश या स्पॉन्ज से रगड़ें. अगर टाइल्स के बीच जमी गंदगी हटानी है तो पुराना टूथब्रश इस्तेमाल करें. छोटी जगहों की सफाई के लिए ये बेस्ट है.





चीजों को ऑर्गेनाइज करें (Organize Your Bathroom)



बाथरूम जितना साफ, उतना ही सजाया हुआ भी होना चाहिए.

इसके लिए हैंगिंग रैक, शेल्फ या बास्केट लगाएं और अपनी जरूरी चीजें जैसे साबुन, शैंपू, ब्रश और स्किनकेयर प्रोडक्ट्स को अलग-अलग रखें. इससे न सिर्फ जगह बचेगी, बल्कि बाथरूम का लुक भी मॉडर्न लगेगा.



दरवाजे और खिड़कियों की सफाई (Doors & Windows Cleaning)



अक्सर लोग बाथरूम की सफाई के दौरान दरवाजों और खिड़कियों को भूल जाते हैं. इन्हें साफ करने के लिए डिटर्जेंट और पानी का हल्का घोल बनाएं. एक कपड़े को इसमें डुबोकर निचोड़ लें और दरवाजे व खिड़कियों को अच्छे से पोंछें. इससे उन पर जमी धूल और दाग तुरंत निकल जाएंगे.



बाथरूम की सफाई कितनी बार करें? (How Often Should You Clean?)



दिवाली के अलावा भी बाथरूम की सफाई को अपनी रूटीन में शामिल करें. कम से कम हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग करें और रोजाना हल्की सफाई जैसे फर्श पोछना और सिंक को धोना न भूलें. इससे बाथरूम हमेशा ताजा और हाइजीनिक रहेगा.



बदबू से कैसे छुटकारा पाएं? (How to Get Rid of Odour)



अगर बाथरूम में बदबू आती है तो आप रूम फ्रेशनर या कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं. कपूर जलाने से न सिर्फ बदबू गायब होती है बल्कि माहौल भी पॉजिटिव बनता है. आप चाहें तो नींबू के रस और बेकिंग सोडा का मिश्रण भी रख सकते हैं जो नैचुरल फ्रेशनर का काम करता है.