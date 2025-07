What To Wear Under Strapless Dress: किसी पार्टी, ओकेजन या फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करने के दौरान आप भी स्टाइलिश ड्रेस पहनती हैं? जिसमें स्ट्रैपलेस से लेकर स्ट्रैपी ड्रेस तक शामिल होते हैं. लेकिन इसके साथ आपको ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप वाली ब्रा या फिर नॉर्मल ब्रा पहननी पड़ती है, जिससे पूरा लुक खराब हो जाता है. तो चलिए हम आपको बताते हैं इस तरह की स्ट्रैपलेस और स्ट्रैपी ड्रेस के साथ आपको कैसे इनरवियर (Strapless Dress Ke Niche Kya Pahne) पहनना चाहिए, जिससे बॉडी को लिफ्ट भी मिले और ब्रा कहीं से भी दिखे ना. आप कुशा कपिला का यह वीडियो देखकर अपनी बॉडी के अनुसार स्ट्रैपलेस या स्ट्रैपी ड्रेस (Kusha Kapila Video) के नीचे इस तरह के इनरवियर पहन सकती हैं.

स्ट्रैपलेस+स्ट्रैपी ड्रेस के नीचे क्या पहनें (What To Wear Under Strapless Dress)

इंस्टाग्राम पर kushakapila and underneat.in नाम से बने पेज पर कुशा कपिला ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया हैं. इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि स्ट्रैपी या स्ट्रैपलेस ड्रेस के नीचे किस तरह का इनरवियर पहनना चाहिए. जिससे आप उप्स मूवमेंट का शिकार भी ना हो और कहीं से ब्रा दिखे ना. साथ ही बॉडी को अच्छा लिफ्ट भी मिलें. इससे एक ग्रेसफुल लुक क्रिएट होगा. तो आप भी कुशा की तरह इन इनरवियर को ट्राई कर सकती हैं और अपनी ड्रेस को क्लासी और एलीगेंट बना सकती हैं.

सिलिकॉन निप्पल कवर

बैकलेस, डीप नेक ड्रेस, स्ट्रैपलेस, स्ट्रैपी ड्रेस के नीचे सिलिकॉन निप्पल कवर एक परफेक्ट चॉइस है. यह चेस्ट पर आसानी से चिपक जाते हैं और इसमें कोई भी स्ट्रैप या बैंड नहीं होता है. ये रीयूजेबल होती हैं और कंफर्ट के साथ ही निपल्स को हाइड भी करती हैं.

बनी कप्स

बनी कप्स ब्रेस्ट को लिफ्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है. अगर आपका फ्रंट पोर्शन हैवी हैं, तो आप इस तरह के स्टिक ऑन बनी कप्स लगा सकते हैं, जो ब्रेस्ट को लिफ्टेड लुक देने के साथ ही स्ट्रैपलेस और स्ट्रैपी ड्रेस में नजर भी नहीं आते हैं.

बनी कप विद क्लिप

इन दिनों मार्केट में बनी कप्स की कई वैरायटी आती हैं. आप दो अलग-अलग बनी कप्स लेने की जगह इस तरह का क्लिप वाला बनी कप ले सकती हैं, जिसमें एक क्लिप की मदद से दोनों बनी कप्स को अटैच किया जा सकता है, इससे ब्रेस्ट को श्रिंक लुक मिलता है.

स्ट्रैपलेस ब्रा

स्ट्रैपलेस या स्ट्रैपी ड्रेस के साथ बिना स्ट्रैप वाली स्ट्रैपलेस ब्रा भी बेस्ट ऑप्शन है. ये बॉडी को सपोर्ट देती हैं, नीचे गिरती नहीं है. आप सिलिकॉन या वायर ग्रिप वाले स्ट्रैपलेस ब्रा चुन सकती हैं.

थाई को कवर करने के लिए क्या पहनें

कुशा कपिला ने अपने इस वीडियो में यह भी बताया है कि फ्लोई सैटिन फैब्रिक गाउन के साथ आप नीचे टाइट्स या शॉर्ट्स पहन कर एकदम कंफर्टेबल लुक पा सकती हैं. इससे पेंटी लाइन या हिप्स का शेप खराब नजर नहीं आता है और बॉडी को एक ग्रेसफुल लुक मिलता है.