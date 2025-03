Home remedy : रोटी बनाने से पहले आटे में मिलाएं ये 3 चीजें, शुगर रहेगी कंट्रोल

Blood sugar control karne ka Gharelu nuskha : ब्लड शुगर लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है, जिसमें आप खान-पान में जरा सी भी लापरवाही (diet for blood sugar patients) करते हैं, तो आपके शरीर में ब्लड शुगर लेवल खराब स्तर पर जा सकता है. ऐसे में आज हम आपको यहां पर आटे में 3 ऐसी चीज मिक्स करके रोटी (how to make roti healthy) बनाने के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आपका डायबिटीज नियंत्रित (how to control blood sugar) रह सकता है...

वजन करना है कम तो इस टाइम के बाद न करें डिनर, फास्ट होगा Weight loss

आटे में क्या मिलाकर मिलाएं रोटी - what to mix in flour to make roti

मेथी दाने में औषधिय गुण होते हैं. इसमें घुलनशील फाइबर (soluble fiber) और प्रोटीन (protein) होता है, जो ब्लड शुगर (blood sugar control tips) लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है. ऐसे में आप मेथी के पाउडर (methi powder) को पीसकर गेहूं के आटे में मिलाकर रोटी बनाते हैं, तो इससे काफी हद तक शुगर लेवल कंट्रोल में हो सकता है.

आप आटे में अजवाइन को भी मिलाकर रोटी बना सकते हैं. अजवाइन में भी फाइबर और प्रोटीन होता है, जो ब्लड शुगर (blood sugar control remedy) लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है.

अलसी बीज - Alsi beej

आप रोटी के लिए आटा गूंथते समय अलसी के बीज भी मिक्स कर सकते हैं. यह भी आपके शरीर में डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकता है. अलसी के बीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर, और लिग्निन जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हृदय स्वास्थ्य, पाचन और त्वचा के लिए भी फायदेमंद होते हैं.

आप रोज आटा गूंथते समय इन तीनों को मिक्स करने की झंझट से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर आप आटा पिसवाते समय ही इन तीनों बीजों को मिक्स करवा सकते हैं. इससे आपका समय भी बचेगा और आप हेल्दी भी रह सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.