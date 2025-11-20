Period me kya khana chahiye jise dard kam ho: पीरियड्स का समय हर लड़की और महिला के लिए थोड़ा मुश्किल होता है. इस दौरान थकान, चक्कर, सुस्ती, कमजोरी और दर्द एक साथ परेशान कर देते हैं. ऊपर से दिनभर की जिम्मेदारियां भी कम नहीं होतीं. ऐसे में शरीर को ऐसी चीजों की जरूरत होती है जो तुरंत ताकत दें और अंदर से एनर्जी भर दें. अगर आपको भी पीरियड्स के दिनों में बहुत थकान या लो एनर्जी महसूस होती है तो कुछ आसान से सुपरफूड्स आपकी इस हालत में मदद कर सकते हैं. ये रोजमर्रा की चीजें हैं और इनका असर शरीर और मन दोनों पर जल्दी दिखाई देता है.

पीरियड में ताकत के लिए क्या खाना चाहिए | What to eat for strength during periods

1. आंवला शरीर को अंदर से मजबूत करे (Amla Makes the Body Strong)

आंवला विटामिन C से भरपूर होता है और हार्मोन्स को बैलेंस रखने में मदद करता है. इसे आप कच्चा, जूस, चूर्ण या मुरब्बा किसी भी रूप में ले सकती हैं. इसे खाने से खून साफ रहता है, बाल और त्वचा भी अच्छी होती है और शरीर तेजी से रिकवर करता है.

2. खजूर दे तुरंत ऊर्जा (Dates Give Instant Energy)

अगर दिनभर काम ज्यादा होता है तो खजूर आपके लिए बहुत काम की चीज है. रोज सुबह 2 से 3 खजूर खाने से शरीर में एनर्जी आती है और आयरन की कमी भी पूरी होती है. यह एनीमिया, कमजोरी और पीरियड्स की थकान में काफी राहत देता है.

3. तिल कम करे दर्द (Sesame Seeds Reduce Pain)

तिल में कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर होता है जो हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है. पीरियड्स से करीब 15 दिन पहले रोज 1 छोटा चम्मच भुना तिल खाने से दर्द और क्रैम्प्स कम महसूस होते हैं.

4. नारियल दे ठंडक और पोषण (Coconut Gives Cooling and Nourishment)

नारियल शरीर को ठंडक देता है और कमजोरी दूर करता है. आप कच्चा नारियल, नारियल पानी या नारियल का छोटा टुकड़ा रोज खा सकती हैं. यह थायरॉइड और हड्डियों के लिए भी अच्छा माना जाता है.

5. काली किशमिश बढ़ाए खून की ताकत (Black Raisins Improve Blood Quality)

सुबह खाली पेट 10 से 12 भीगी हुई काली किशमिश खाना बहुत फायदेमंद होता है. इससे खून की क्वालिटी बेहतर होती है, आयरन बढता है और शरीर में ताजगी महसूस होती है. त्वचा भी चमकदार दिखने लगती है.

अदरक, केला, हरी सब्‍ज‍ियां, दही, डार्क चॉकलेट और मेवे जैसे चीजें खाने से शरीर को पोषण म‍िलता है और साथ पीर‍ियड period pain और बेचैनी में भी काफी हद तक राहत म‍िलती है.

