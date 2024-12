भिखारी पैसे मांगते हैं और आप दे देते हैं तो एक बार महाराज प्रेमानंद से जान लीजिए देने चाहिए या नहीं

What to do when beggar ask for money: मथुरा वृंदावन के जानें-मानें संत प्रेमानंद सागर महाराज (Premanand Sagar Maharaj) आज पूरी दुनिया में जानें और पहचाने जाते हैं. वो अक्सर लोगों के जीवन की समस्याएं दूर करते हैं और उन्हें ऐसा हल बताते हैं जो आमजन आसानी से कर सकें. साथी वह पाखंड और दिखावे से दूर रहकर केवल नाम जप पर जोर देते हैं. वो कहते हैं कि केवल राधा या अपने इष्ट नाम का जाप करने से ही दुनिया की सारी मुश्किलें दूर हो जाती हैं. हाल ही में प्रेमानंद सागर महाराज से जब पूछा गया कि रास्ते में बच्चा या भिक्षुक (Beggar) पैसे मांगे तो क्या करना चाहिए, इस पर प्रेमानंद सागर महाराज का क्या जवाब था आइए आपको बताएं.

रास्ते में भिखारी पैसे मांगे तो क्या करें

जब प्रेमानंद सागर महाराज से पूछा गया कि रास्ते में बच्चे या भिक्षुक पैसे मांगे तो क्या करना चाहिए? इस पर महाराज जी ने बताया कि जब भी कोई भिक्षुक राह चलते पैसे मांगे तो उसे पैसे हमेशा सोच समझ कर ही देना चाहिए. वह उन पैसों से कोई भी गलत काम कर सकता है, शराब पी सकता है, मांस का सेवन कर सकता है या जुआ भी खेल सकता है, इसलिए उन लोगों को पैसे देने से बचें. उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों ने इस मांगने वाली आदत को व्यापार बना लिया हैं, इसलिए दान-पुण्य हमेशा सोच समझकर ही करना चाहिए.

भिखारी को क्या दान करें

अब बात आती है कि अगर राह चलते हमसे किसी भिखारी ने कुछ मांगा, तो हमें क्या देना चाहिए या गरीबों की मदद के लिए क्या दान करना चाहिए? इस पर प्रेमानंद सागर महाराज कहते हैं कि आप चाहे तो पैसों की जगह उस जरूरतमंद को खाना खिला सकते हैं या अपने सामर्थ्य के हिसाब से वस्त्र दान कर सकते हैं. प्रेमानंद सागर महाराज ने कहा कि पैसा बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए, उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति या बच्चा वास्तव में जरूरतमंद हैं, तो आप उसे पैसे दे सकते हैं, लेकिन पैसों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर करें.

