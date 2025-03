अगर आप भी हैं डायबिटीज के शिकार, तो जानें एक खास फल के बारे में, कंट्रोल में रखेगा शुगर लेवल

Benefits Of Raw Papaya: डायबिटीज की बीमारी में शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. ये बीमारी अगर एक बार किसी को घेर लेती है तो पीछा नहीं छोड़ती. शुगर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है. डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण आजकल की खराब डाइट और लाइफस्टाइल है. वैसे तो दवाइयों से शुगर कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन आप नेचुरल तरीके (Natural Ways To Control Sugar) से शुगर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप कच्चे पपीते (Benefits Of Raw Papaya For Diabetic Patients) का उपयोग कर सकते हैं. कच्चा पपीता ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में काफी मददगार साबित होता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण, फाइबर, विटामिन सी और एंजाइम्स भारी मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे शुगर कंट्रोल (Diabetes Friendly Fruits) तो होती है, साथ ही डाइजेशन भी कमाल का हो जाता है.

तांबे के कलश में भरा पानी पीने के हैं कई फायदे, जान लेंगे तो भूल जाएंगे फ्रिज का ठंडा पानी

क्यों है कच्चा पपीता फायदेमंद? Why Raw Papaya Is Good For Diabetic Patients?

पपीता डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अमेरिका के एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, 1 कप ताजा पपीता करीब 145 ग्राम का होता है, जिसमें सिर्फ 11 ग्राम ही शुगर होती है. जैसे कि शुगर के पेशेंट्स के लिए चीनी का सेवन कम करना जरूरी होता है, इसलिए वो आराम से इसको खा सकते हैं. इससे वजन भी कंट्रोल रहता है और ब्लड शुगर को सही लेवल पर भी रखता है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 ही है, जिसका मतलब है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ने पर भी ये खास परेशानी नहीं देगा.

कच्चा पपीता एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फल है, जो ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ने नहीं देता है. इसमें फाइबर, नेचुरल एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को मजबूत बनाते हैं और शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. इसमें पाया जाने वाला पैपेन एंजाइम ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है.

रिसर्चर्स का मानना है कि प्री-डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए वजन कम करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये ब्लड शुगर मैनेजमेंट में बहुत मदद करता है. कच्चे पपीते में भरपूर मात्रा में फाइबर के साथ कम कैलोरी पाई जाती है, जिससे ये वजन घटाने में बहुत ही फायदेमंद होता है. इसे खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है और आपकी ज्यादा खाने की इच्छा कम हो जाती है.

कच्चा पपीता डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है. इसमें मौजूद फाइबर और प्रोबायोटिक्स डाइजेशन को मजबूत बनाते हैं. इससे कॉन्स्टीपेशन, एसिडिटी और पेट की जलन जैसी परेशानियों से आराम मिलता है. इसके अलावा, ये पेट में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने में भी मदद करता है और इस वजह से ही डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहता है.

किसको खाना चाहिए और किसको नहीं?

1. डायबिटीज मरीज

2. डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्याओं से जूझ रहे लोग

4. इम्यूनिटी बढ़ाने के इच्छुक लोग

5. दिल की सेहत का ध्यान रखने वाले लोग

6. स्किन और हेयर हेल्थ में सुधार चाहने वाले लोग

इन लोगों नहीं खाना चाहिए कच्चा पपीता

1. गर्भवती महिलाएं

2. एलर्जिक लोग

3. लो ब्लड प्रेशर वाले लोग

4. पेट या आंत से जुड़ी गंभीर समस्याओं वाले लोग

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.